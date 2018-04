Muhi csata emlékpark: lassan régi pompájában

A magyar történelem egyik meghatározó eseménye, az 1241. április 11-én a tatár sereg ellen vívott vesztes muhi csata magyar hőseinek emléket állítandó építették meg a dombot, amely egy jelképes sírhalom. Az ott elhunyt keresztény katonák, püspökök emlékére ide-oda dőlő fakereszteket helyeztek el, a halom közepén pedig egy kettős kereszt magasodott, amelyre egy lélekharangot is szereltek. Az egyik kereszten egy szárnyas angyal is vigyázott a hősök emlékére. A halom közepén lévő kráterből hatalmas ref­lektorok is megvilágították a kettős keresztet, kívülről pedig az egész dombot.

Pénz jött a helyreállításra

Az emlékhely az utóbbi időben végzetesen leromlott, látogatása életveszélyessé vált. Végül – mint írtuk is – tavaly év végén Muhi 21 millió forintot kapott – a térség ország­gyűlési képviselője, Tállai András közbenjárásával – a muhi csata emlékhelyének rekonstrukciójára. A munkálatok gazdája, lebonyolítója a Nemzeti Örökség Intézete. A tervezett munkálatok java része befejeződött, de azért akad még simítanivaló.

