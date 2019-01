Műfogsor keresi a tulajdonosát – Épp csak a fejünket nem hagyjuk el

Egy porszívó, egy műfogsor, vagy éppen egy lexikon – látszólag semmi közük egymáshoz, valami mégis összeköti a tárgyakat: mindegyiket az utasok hagyták el. Buszon, villamoson, vagy éppen vonaton…

A megyénkben szolgáltatást végző közlekedési cégek – Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK), Észak-magyarországi Közlekedési Központ (ÉMKK) és a MÁV – munkatársainak tapasztalatai szerint gyakorlatilag bármit képesek vagyunk elhagyni. A jó hír az, hogy ezek többségét – amit másik utas, esetleg a cégek munkatársai megtalálnak – talált tárgyakként bizonyos ideig mindenhol megőrzik.

Az MVK-nál ezt a feladatot a cég Szemere utcai ügyfélszolgálati irodája végzi. Kovács Krisztina irodavezető elmondása szerint a járműveiken, megállókban, vagy végállomásokon megtalált tárgyakat a cég dolgozói gyűjtik össze, majd a diszpécserszolgálatról mindennap délelőtt tízig érkeznek meg a Szemere utcai irodába, ahol ezekről pontos nyilvántartás készül.

„A beérkezett okmányok esetén speciális az eljárási rendünk: minden szerdán kiértesítést küldünk azok tulajdonosainak, majd ha ezt követően sem jelentkeznek, úgy a következő szerdán a kiállító szervezet részére küldjük azokat vissza. Ez lehet az okmányiroda, kormányablak, vagy akár nagykövetség is, a diákigazolványokat pedig a második értesítéssel a tanuló iskolájába postázzuk vissza.”

161 bérlet, 284 diákigazolvány és 1641 további okmány, illetve tárgy – csak 2018-ban több mint kétezer talált tárgy érkezett be az MVK-hoz.

Vasalódeszka, főzőlap…

„Az egyik kedvencünk a porszívó, ami jelenleg is várja a gazdáját, de vendégágyat, vasalódeszkát, monitort, babakocsit, indukciós főzőlapot vagy egy, a csomagpontos átvételt követően azonnal elhagyott televíziót is kaptunk az elmúlt évben. Vannak szezonális tárgyak is: télen a sapkáknak, sálaknak és kesztyűknek, tavasszal és ősszel pedig az esernyőknek kell külön gyűjtőhelyet biztosítani. Telefonok, laptopok, plüssjátékok is folyamatosan érkeznek, illetve szoktuk viccesen mondani, hogy valószínűleg gyógyítanak a miskolci buszok és villamosok. Mással nem tudjuk magyarázni az elhagyott járókereteket, görbebotokat és mankókat” – sorolja Krisztina.

Vannak olyan tárgyak is, melyekhez emlékezetes sztori kötődik. Találtak például táskát, benne céges papírokkal, bélyegzőkkel és másfél millió forinttal, amiért jelentkezett napokkal később a gazdája. Őt a történtek – érthető okokból – igencsak megviselték.

„Vannak esetek, mikor emberségből még a belső eljárási rendtől is eltérünk. Egy idős néni például a táskáját hagyta el, benne minden gyógyszerével, iratával, máskor egy pénztárcát találtunk, benne elég sok pénzzel és egy fizetési jegyzékkel. Egyik esetben a hölgy fiát, másikban pedig a munkáltatót kerestük fel, végül mindkét sztori happy enddel végződött.”

A másik két közlekedési cégnél is rengeteg dolgot hagyunk el. Ezek többsége személyes tárgy: kulcsokat, okmányokat, táskákat, ruhákat vagy épp tornazsákokat is előszeretettel felejtünk a járművön, viszont néhány dologra azért ezen válaszok olvasása közben is felkaptuk a fejünket. A MÁV adatbázisában országosan több mint háromezer tárgy szerepel. Csak néhány érdekesebb: adtak már le hegedűt, műlábat, tolószéket, lélegeztetőgépet és egy 20 kötetes Révay lexikonsorozatot is.

Az ÉMKK-nál pedig találtak már buszon felejtett kontaktlencsét és műfogsort is.

Három hónapig

A jogszabályoknak megfelelve mindhárom vállalat három hónapig tárolja a talált tárgyakat. Az MVK-t ilyen ügyben a Szemere utca 5. szám alatti ügyfélszolgálaton kereshetjük munkanapokon személyesen, illetve telefonon a 46/504-810-es számon.

Ha ÉMKK buszon hagyunk el valamit, a társaság autóbusz-állomásain érdemes érdeklődni, melyek elérhetősége a cég honlapján is szerepel. A MÁV esetén a megyében megtalált tárgyak a miskolci személyes ügyfélszolgálatra kerülnek, erről a MÁVDIREKT-en kaphatnak tájékoztatást.

ÉM-TÁ

