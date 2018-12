Műalkotást venni ne féljetek!

Hatalmas összegeket elkérnek a művészeti galériák egyes képzőművészeti alkotásokért. Mit csináljon az a műkedvelő, aki még nem is biztos benne, hogy műalkotásokkal szeretné dekorálni a lakását? A Resident Art Budapest kitalált egy köztes megoldást: fix, még megfizethető áron kínálják fiatal, kortárs művészek alkotásait, ami jó lehetőség a jövőnek megmutatkozni, a műgyűjtőknek pedig tesztelni affinitásukat.

A tárlattal be­kerülhetnek a művészeti vér­keringésbe a fiatalok.” Bánki Ákos

Kezelés „küszöbfrász” ellen

A Resident Art Fair névre keresztelt „karácsonyi vásár” mibenlétéről Bánki Ákos képzőművész, a több mint 300 alkotást kiválogató kurátorok egyike mesélt lapunknak. Kifejti, egyben kiállítás is a gyűjtemény, amire több mint 100 fiatal, feltörekvő művészt hívtak meg – kiegészítve befutott alkotókkal, a grafikát mint műfajt pedig fókuszba helyezve, de nem kizárva a festményeket, szobrokat, fotográfiákat sem.

Komoly célok mentén szervezték meg a vásárt. Ákostól megtudjuk, hogy a művészetkedvelő potenciális vásárlók esetében felmerülhet a „küszöbfrász”, azaz „nem merik átlépni a kereskedelmi galériák küszöbét”. Éppen a műgyűjtés kezdetének határán vannak, de még bizonytalanok saját stílusukban, vagy valamely egyéb ok miatt nem fektetnének be horribilis összeget egy műalkotásba.

Ez ellen álltak elő a fix, „bevezetőárak” ötletével, de ne gondoljuk, hogy pálcikaemberek fogják egymás kezét a képeken, kockanap alatt álldogálva. A minőségre nagyon odafigyeltek, hogy magas színvonalú repertoárral tereljék a művészet felé az érdeklődőket – tudjuk meg Ákostól. A műfajok is szerteágazóak az emberábrázolástól kezdve, az absztrakton át a tájképekig és a fotókig. Azt látjuk, hogy a képzőművészetre van igény Magyarországon – Frida Kahlo Magyar Nemzeti Galéria által szervezett, teltházas kiállítását említi példaként Bánki Ákos. Ugyanakkor kicsit bátorítani kell az embereket, hogy látogassák a művészeti galériákat, esetleg maguk is avanzsáljanak műgyűjtőkké.

Ismerjük meg őket

Másik szemszögből tekintve, a Resident Art Fair a fiatal, még be nem futott képzőművészeknek is mankó. Hiszen a tárlattal megmutatkozhatnak, bekerülhetnek a művészeti vérkeringésbe. A több mint 100, az ország minden táján, köztük Miskolcon is alkotó, feltörekvő tehetség önmagában szép szám, amit értékelhetünk a kortárs magyar művészet pozitív mutatójaként is. Ákos hozzáteszi, hogy ennél még többen is vannak, de most ennyien fértek be a katalógusba.

Szerencséjük van, mert sikerült nagy figyelmet össz­pontosítani a kezdeményezésre. Ezért, ahogy említettük: kurátorok, szakemberek, műkedvelők felfedező tekintetei irányulnak az alkotásokra, és könnyen kialakulhatnak hosszú távú együttműködések, amik szakmai karriereket építhetnek – tudtuk meg Ákostól.

A tárlat megtekinthető december 22-ig Budapesten, az A. P. A Galériában, de akik nem tudnak elutazni a fővárosba, a Resident Art Budapest honlapján keresztül online katalógusban böngészhetik a választékot.

Király Csaba

Aszterion háza, a Miskolci Galériában Miskolc - Január 12-ig látogatható a Miskolci Galériában Bajkó Dániel Aszterion háza című kiállítása. A művek a Most készül című nyitott műterem programsorozatban születtek a galéria alkotóházában, Borges novellája nyomán, amelyben a Minótaurosz mitológiája az áldozat, a bikafejű ember nézőpontjá... Tovább a cikkhez

Megnyílt a huszonnegyedik miskolci Téli Tárlat Miskolc - Nyolcvanöt alkotó több mint százötven művét vonultatja fel a kiállítás. Huszonnegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Téli Tárlat a Miskolci Galériában. Az megnyitón előbb Madarász Györgyi, a Miskolci Galéria megbízott tagintézmény-vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Tóth A... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA