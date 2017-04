MTK vs. Mezőkövesd – Óvatos játékra törekszenek a kék-fehérek otthonában

A matyóvárosiak az NB I-es bajnokság 25. fordulója keretében az MTK Budapest vendégeként szombaton 18 órától Hidegkuti-stadionban szerepelnek. A találkozó mindkét alakulat számára fontos: a fővárosiak azért indulnak csatába, hogy stabilizálják helyüket az alsóházban, míg a vendégek középmezőnybeli pozíciójuk megőrzéséért küzdenek.

Jót tett

– A hétközi, Szolnokon aratott Magyar Kupa-sikerünk és továbbjutásunk jót tett a lelki világunknak – közölte Sivic Tomislav, a mezőkövesdiek vezetőedzője, majd hozzátette: – A játékosok és a szakmai stáb tagjai is boldogok voltak, és ugyanez mondható el a vezetőségről is. Nagy dolgot vittünk véghez és a négy közé jutással élményt nyújtottunk a szurkolóinknak.

A trénertől ezután megkérdeztük, hogy miként kommentálja a sorsolást, mely szerint a fináléba jutásért a Vasast kapták, mire így felelt:

– Ha mindkét meccsen jó teljesítményt produkálunk, akkor látok lehetőséget a továbbjutásra. Az persze tény, hogy a piros-kékekkel szemben eddig rossz a mérlegünk, de más a kupa és más a bajnokság, ráadásul minden találkozó új fejezetet jelent. Vagyis ami eddig történt, nem számít, minket pedig extra módon motivál majd a sporttörténelmi lehetőség. A mezőkövesdi futballcsapat még soha nem játszott Magyar Kupa döntőt, így az a célunk, hogy túljussunk a Vasason, mert ebben az esetben szinte bizonyosan a Ferencvárossal csatáznánk az aranyéremért, hiszen a zöld-fehéreknek harmadosztályú gárda jutott, a papírforma alapján pedig várhatóan könnyen veszik ezt az akadályt.

A vezetőedzőt ezután „szembesítettük” szombati feladatukkal: a Swietelsky-Haladás után megint vendégek lesznek, most az MTK Budapest gárdájához látogatnak.

Nem fognak rohanni

– Az nem is lehet kérdés, hogy mi az igényünk: pontot, vagy pontokat kell szereznünk – hangsúlyozta Sivic Tomislav. – Szerdán pár játékost pihentettem, a terhelést és az erőbeosztást úgy igyekeztem összhangba hozni, hogy a kék-fehérekkel szemben is partiban legyünk. Azt jól tudjuk, hogy a fővárosiaknak is nagyon kellenek a pontok, de mi ugyanebben a cipőben vagyunk. A fiúknak azt vázoltam, hogy óvatosan és okosan futballozzanak, nekik nem szabad rohanniuk, várják ki a legmegfelelőbb pillanatokat és ha ezek eljönnek, csapjanak le, értékesítsék gólhelyzeteiket. Az MTK nincs jó passzban, és mi sokat tehetünk annak érdekében, hogy ne is legyen. Tisztában vagyunk az erényeikkel, a rövid passzos játékkal, a jó középpályás sorukkal. Fontos, hogy szervezetten védekezzünk, bátran építkezzünk, elől pedig higgadtak legyünk.

A vendégek kerettagjai közül Farkas D., Sulek, Damcevski, Bacelic-Grgic és Fótyik sérült, ők nem állnak mesterük rendelkezésére.

NB I: 25. forduló

18.00: Újpest FC – Paksi FC

18.00: Videoton FC – Vasas FC (Felcsút)

18.00: Debreceni VSC – Gyirmót FC-Győr

18.00: MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC

18.00: Swietelsky Haladás – Budapest Honvéd (Sopron)

20.30: Ferencváros – Diósgyőri VTK

A kezdőről

Sivic Tomislav pénteken délelőtt elmondta, hogy kezdőcsapatán még gondolkodik, és az is lehet, hogy csak szombaton jelöli ki kezdő tizenegyét. Ennek jegyében a Mezőkövesd Zsóry FC várható csapata: Tujvel – Pauljevic, Hudák, Szeles, Vági – Egerszegi, Gohér – Molnár G., Strestik, Kink – Veselinovic.

