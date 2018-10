MTK vs. Mezőkövesd – Ismét elpárolgott két pont: a hajrában kaptak tizenegyesgólt

Az NB I-es bajnokság 9. fordulója a fővárosi újonchoz szólította a sárga-kékeket, akik a Mol Vidi FC elleni papírforma vereség után mindenképpen ponttal, vagy pontokkal kívántak hazatérni a Hungária körútról.

A volt kövesdi

Az első lehetőség Bognár I. előtt adódott, úgy 24 méterről, jobbal lőtt kapura, Dombó lábbal mentett szögletre (ilyet is ritkán lehet látni az élvonalban), de a kapus nem sokkal később már tehetetlen volt a tavasszal még a kövesdieknél szerepelt támadóval szemben. Bognár I. harmadik próbálkozása, egy távoli szabadrúgásból, megint a vendégkapus tisztázásával zárult, s ekkor az a kérdés merült fel, hogy mire a meccs végére érnek, vajon hogyan alakul köztük az arány. Mintegy tíz perc kellett ahhoz, hogy a borsodiak megnyugodjanak és a Cseri-Farkas D. akciót követően utóbbi jobbról, lövés helyett a begurítást választotta, de vesztére, mert Vajda S. helyett Vass Á. birtokába került a labda. A túlsó oldalon Mevoungou majdnem öngólt vétett, aztán Szalai A. került a gyepre kissé gyanús körülmények között. A 33. percben Gera D. volt ziccerben, lövését Dombó ismét lábbal mentette. A kövesdiek is vezettek veszélyes akciókat, ezek magukban hordozták az egyenlítés lehetőségét. Feltűnt, hogy sok lövés dördült, a kapusok is állandóan munkában voltak. Az első félidő végét jelző sípszó után elégedettek lehetettek a nézők, mert a labdarúgók vállalkozó szellemben küzdöttek, helyenként szép támadásokat vezettek és a ketrecek is gyakran kerültek veszélybe.

Molnár ügyeskedett

A szünet után is folytatódott a nyílt futball. Szeles birkózó mozdulatáért kapott sárga lapot, ez is jelezte a produkció hevességét. A vendégek egyenlítettek, a dolog szépséghibája csupán az volt, hogy tagjaik közül hárman is lesen voltak. Néhány percig mindenki rossz helyre passzolt, így a próbálkozások rendre zátonyra futottak. Érezni lehetett, hogy a kényelmesre kapcsolt MTK ráfizet a taktikájára, és így is lett. Aztán egymás érték a borsodiak gólszerzési lehetőségei, Koszta nagy helyzetet puskázott el, de hamarosan jött Drazic és már a sárga-kékek vezettek, a győzelemért járó 3 pontból mégsem lett semmi. Az MTK-t megmentette a megadható büntető, ez volt az egyetlen lehetősége arra, hogy valamit még összehozzon a meccsen. A szünet után, Molnár G. beállását követően nagy fordulat állt be, de az utolsó percekben, akárcsak a Debrecen és az Újpest elleni idegenbeli összecsapáson, két pontot elhullajtott a Mezőkövesd. A változatos és fordulatokban gazdag mérkőzés után a kék-fehérek örültek a döntetlennek, az egységes, szervezett, és helyenként jól játszó „matyók” pedig érthetően sajnálkozva vonultak az öltözőbe, elmaradt diadaluk miatt joggal keseregtek.

ÉM-KT

A gólok története

7. perc: a lendületesen felfutó Szelin mesterien ugratta ki a leshatáron helyezkedő Bognár I.-t, aki középen átvette a labdát, majd kicselezte Vadnait, aztán 14 méterről, jobbal Dombó mellett a kapu közepébe helyezett, 1-0.

62. perc: Cseri perdített közelről a jobb kapufára, majd onnan a labda tovább gurult a gólvonal előtt. Szelin és Molnár G. is igyekezett megszerezni, akárcsak Kychak. Úgy tűnt, hogy a visszavetődő kapus zsákmánya lesz, a csereként beállt középpályás azonban a kezei közül, közvetlen közelről a háló közepébe passzolt, 1-1.

80. perc: Vadnai a bal oldalról, a szögletzászló közeléből ívelt a kapu elé, Drazic jól emelkedett ki és 6 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 1-2.

88. perc: Szalai A. igyekezett menteni, de Torghelle elé lépett az ötösön, a védő pedig rálépett a sárkára, a csatár elesett, a játékvezető pedig 11-est ítélt. Kanta futott a labdának és a balra vetődő Dombó mellett a jobb sarokba helyezett, 2-2.

Jegyzőkönyv

MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (1-0)

Budapest, 1852 néző. V.: Karakó (Betettyán, Szert).

MTK Budapest: Kychak (5) – Katona (5), Pintér (5), Balogh B. (5), Szelin (6) – Vass Á. (6) – Vass P. (5), Kanta (6), Bognár I. (6), Gera D. (5) – Lencse (6). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Farkas D. (6), Pillár (5), Szalai A. (5), Vadnai (6) – Szeles (5), Mevoungou (5) – Cseri (6), Tóth B. (5), Vajda S. (6) – Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Tóth B. helyett Molnár G. (7) a 46., Pintér helyett Baki (5) az 57., Cseri helyett Koszta (-) a 63., Gera helyett Schafer (-) a 71., Lencse helyett Torghelle (-) a 79. percben.

Sárga lap: Vass Á. a 31., Szalai A. a 34., Farkas D. a 42., Szeles az 51., Baki a 70. percben.

Gólszerző: Bognár I. (1-0) a 7., Molnár G. (1-1) a 62., Drazic (1-2) a 80., Kanta (11-esből, 2-2) a 89. percben.

Feczkó Tamás: – Az első félidőben nagyon jó volt a játékunk, megszereztük a vezetést, helyzeteink is voltak, veszélyes átlövéseink, de Dombó többször bravúrral mentett. Ebben a játékrészben el kellett volna döntenünk a meccset. A fordulás után már nem akadtak lehetőségeink, el kell ismerni, hogy a Kövesd jól játszott, így végül a sírból hoztunk vissza egy pontot. Talán az volt a baj, hogy a szünetben elhittük, ez a meccs már megvan.

Kuttor Attila: – Az első félidőben kijött a hétközi mérkőzés fáradtsága. A két találkozó között nem volt meg a hetvenkét óra pihenési idő. A szünet után rendeztük sorainkat, több játékosunk is átesett a holtponton és a szezon egyik legjobb félidejét produkálva győzelmet érdemeltünk volna. A cserék sokat segítettek a csapaton, jól szálltak be a játékba. Köszönjük, hogy a vendégszektorban sokan voltak és remek hangulatot teremtettek.

