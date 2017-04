MTK vs. Mezőkövesd – Ezúttal nem volt jó nézni a kövesdiek játékát

Az élvonalbeli bajnokság 25. fordulójára részben sérülések miatti kényszerből, részben taktikai megfontolások alapján változtatásokat hajtott végre a vendégek kezdőcsapatában Sivic Tomislav vezetőedző. A védelem jobb oldalára helyezte vissza Vágit, Gohér eredeti posztjára, a hátsó alakzat bal szélére került, elől pedig nem kapott lehetőséget a télen érkezett Veselinovic, aki tavasszal egyetlen bajnoki mérkőzésen sem tudta bevenni a hálót.

Könnyedén

Az elejétől kezdve támadóbb szellemű játékot produkáltak a kék-fehérek, akik már a találkozó első szakaszában is szerezhettek volna gólokat. A középpályán fölényt harcoltak ki, támadásaik pedig veszélyt hordoztak magukban. A Mezőkövesd nem találta a helyét a gyepen, Hudákék jobbára csak védekeztek, az MTK kapuját meg sem tudták közelíteni, valamire való helyzetet nem dolgoztak ki (bár egyszer Gohér előtt adódott valami „alkalomféle”). Sem az iram, sem a színvonal nem verte az eget és úgy tűnt, hogy a hazai dominancia ellenére 0-0-lal vonulnak majd a csapatok a szünetre. Nem így lett és az öt perc alatt szerzett két fővárosi találattal eldőlt a három pont sorsa. Az elsőt a rutinos Torghelle jegyezte, tehette, mert kegyelmet adtak neki, senki nem bántotta, a védők csak nézték a magánszámát. Aztán jött a védő Baki, aki nem bakizott, nagyon szép góllal duplázta meg a Hungária körútiak előnyét. A holtidőben az volt a kérdés, hogy a második fél­időre képes-e változtatni harcmodorán a matyóvárosi alakulat (de később kiderült, hogy nem, az általuk mutatott tompa futballal pedig semmire nem mentek).

Átütő erő nélkül

A folytatásban sem változott a játék képe: az MTK irányított és a levegőben lógott a harmadik gólja is. Nikházi új színt vitt a hazaiak játékába, míg a kövesdiek későbbi kettő cseréje viszont nem osztott és nem szorzott. Tujvel védett néhányszor, kollégája, Petkovic azonban munka nélkül maradt, a borsodiak tudománya ugyanis már a 16-os előtt elfogyott. A hajrára őrizte 2-0-ás előnyét és a számára oly fontos 3 pontot az MTK Budapest. Teljesen leült a találkozó, az ólomlábakon mozgó vendégek pedig beletörődtek sorsukba, egyetlen normális akcióra sem voltak képesek. A riogatás helyett nézzük a száraz tényeket, a számokat és adatokat, amelyek önmagukért beszélnek. Utóbbi öt mérkőzésén a megszerezhető 15 pontból 1-et kaparintottak meg Strestikék, akik nem lehetnek büszkék a 3-14-es gólkülönbségükre sem. Hátsó alakzatuk elveszítette tartását: tavaly ősszel tizenkilenc mérkőzésükön mindössze huszonkétszer jutott a kövesdiek kapujába a labda, most zsinórban tizennégyszer – igaz, Sivic megváltoztatta az olyannyira stabil Vági, Hudák, Szeles, Gohér (Fótyik) négyest, és ez eddig nem jött be. Az NB II-es Szolnok elleni sikerrel megvívott Magyar Kupa-meccseken ugyan örömteli módon, futószalagon gyártotta helyzeteit a sárga-kék alakulat, de szintén figyelmeztető volt a másodosztályú gárdától kapott négy góljuk. A vezetőedző most szép szakmai feladat előtt áll: csapatával rá kell találnia a helyes útra: erre van elegendő idő és lehetőség, hiszen még nyolc forduló van hátra és ezalatt bármi megtörténhet.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC

2-0 (2-0)

Budapest, 1264 néző. V.: Farkas Á. (Szert, Király).

MTK Budapest: Petkovic (-) – Baki (7), Grgic (5), Poór (5), Vadnai (5) – Vass Á. (6), Borbély (7) – Kolomojec (6), Kanta (6), Vogyicska (5) – Torghelle (6). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Vági (5), Hudák (5), Balogh B. (4), Gohér (5) – Tóth B. (4), Egerszegi (4) – Pauljevic (4), Strestik (5), Molnár G. (4) – Diallo (4). Vezetőedző: Sivic Tomislav.

Csere: Vogyicska helyett Nikházi (6) a 46., Gohér helyett Baracskai (-) a 68., Diallo helyett Kink (-) 68., Strestik helyett Dinjar (-) a 82., Torghelle helyett Martínez (-) a 88., Kanta helyett Katona (-) a 92. percben.

Sárga lap: Vadnai az 5., Kanta a 31., Baki az 50., Torghelle a 60., Tóth B. a 61. percben.

Gólszerzők: Torghelle (1-0) a 37., Baki (2-0) a 42. percben.

Tamási Zsolt: – Nagy feszültséget éreztem a pályán az első percekben, de korábban meg tudtunk nyugodni, mint az ellenfelünk. Hasonló meccset játszottunk, mint a Vasas ellen. Az első félidőben négy nagy helyzetet is kialakítottunk, ezek közül kettőt értékesítettünk, a második játékrészben pedig már Kolomojec lehetőségénél eldönthettük volna a találkozót. Taktikailag nagyon fegyelmezetten játszott a csapat és mindent megtett a győzelemért.

Sivic Tomislav: – Benne volt a lábakban még a Magyar Kupa-meccs, fáradtak voltunk, és sok gonddal küzdünk, mert rengeteg a sérültünk. Gyengén játszottunk, nem is akadt számottevő gólhelyzetünk, így az MTK megérdemelte a győzelmet. Nem éreztem az energiát és az akaraterőt a pályán. Ez nem az a csapat, amelyik az ötödik helyen volt, de lehet, hogy én rontottam el mindent három hónap alatt.

A gólok története

37. perc: Baki, majd Borbély volt a labda útja, végül Torghelle lett a „végállomás”. A csatár előbb Tujvelbe lőtt, de a visszapattanóra lecsapott, a védők pedig csak nézték, ahogyan 4 méterről, jobbal a bal alsó sarokba helyezett, 1-0.

42. perc: Baki tört előre a pálya jobb oldalán, aztán befelé cselezett és 16 méterről célozta meg a kaput, csavart lövése pedig védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba, 2-0.

