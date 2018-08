Fernando: „Erre lehet építeni”

Feczkó Tamás: – Egy nagyon jól játszó DVTK-t győztünk le egy nagyon jó iramú mérkőzésen. Amiatt lehet bennem hiányérzet, hamarabb le kellett volna zárni a mérkőzést, ha ez megtörténik, akkor nyugodtabb győzelmet arattunk volna. Büszke vagyok a játékosaimra, mert az ellenfélhez hasonlóan az utolsó pillanatig küzdöttek.

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Gratulálok az MTK győzelméhez! A mai mérkőzésen az eredmény a legrosszabb, de a játékosaimról jókat tudok mondani a legutóbbi két idegenbeli mérkőzéssel összehasonlítva, egészen más arcát mutatta a csapat. Erre lehet építeni, hozták a játékosok a minimumot, jól küzdöttek a klub színeiért. Természetesen sokat kell még javulnunk. Három idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl, az FTC, a DVSC is kemény ellenfél volt, és ahogy hét közben mondtam, az MTK az egyik legstílusosabb csapat az élvonalban jó játékosokkal, akiket egy kiváló edző irányít. Tisztában voltunk a rajt előtt is, hogy ilyen a sorsolásunk, mindig nehéz a sok változást hozó rajton négyből háromszor idegenben pályára lépni. Jobb lenne, ha nem lennénk késésben a csapatjáték kialakításában, de 29 mérkőzés maradt még, optimista vagyok, hogy előrébb lépünk a tabellán. Ugyanakkor realistának kell lennünk, idén is az NB I.-ben maradásért játszunk, ahogy az elmúlt két évben.

BOON-ÉLŐ – MTK vs. DVTK 1-0 (0-0) Budapest, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 2018/19-es szezonjának 4. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája az MTK Budapest vendégeként lépett pályára szombaton 19.30 órától Budapesten.

