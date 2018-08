MTK vs. DVTK: Az elsőben még valami volt, a másodikban már semmi

A labdarúgó NB I 4. fordulójában, a 2018/2019-es bajnokságban már harmadszor lépett pályára idegenben a Diósgyőr, az Üllői út, illetőleg a debreceni Nagyerdei stadion után ezúttal az MTK Budapest arénájában, a Hidegkuti-stadionban. A hazai kék-fehérek az előző szezont a másodosztályban töltötték, ám onnan bajnokként kerültek vissza az élvonalba, de a tény az volt, hogy az egyik újonchoz utaztak Bacsáék. A pályára lépő DVTK-s játékosok között már nem volt ott az elmenőfélben lévő Busai és Ugrai, illetve a sérült Mazalovic. Az előző fordulóhoz képest az is változás volt a látogatóknál, hogy kimaradt Tamás, Forgács, valamint Lipták, viszont először kezdett a szezonban Karan, Tajti, továbbá Tóth Barnabás. Az előzetesből még nem, de mikor felálltak a kezdéshez a labdarúgók, az is kiderült, hogy az általában jobb oldalon futballozó Eperjesi, illetve a többször balhátvédként pályára küldött (bár Debrecenben középpályás volt) Shestakov pozícióját felcserélte erre a meccsre Fernando Fernandez Escribano.

Átemelte a labdát, de…

Apróbb szabálytalanságok tarkították az első öt percet, a fővárosiak jóvoltából, az első sárga lap mégis a kemény, ezúttal balhátvédba küldött Eperjesinek jutott. A 10. perc elején Antal védett óriásit, Selint hagyták szabadon a vendégek egy szöglet után, a borsodiak hálóőre nagyon leoltotta a társait, miután kitenyerelte a labdát. Két perccel később Brkovic blokkja kellett nagyon, veszélyesebb volt az MTK. A 19. percben érkezett el az addigi legnagyobb diósgyőri lehetőség, Hasani indította Vernest a jobb oldalon, aki ugyan átemelte a labdát Kychakon, de a technikai kivitelezés annyira nem volt jó, hogy gól szülessen, a labda három méterrel a kapu mellett hagyta el a pályát. A 24. percben Bognár osztott ki kiváló labdát Ramosnak, Antal azonban ismét jól élt a játékkal, s megakadályozta újra, hogy az MTK előnybe kerüljön. A DVTK egyébként – a korábban kapott sok gól miatt – területet próbált szűkíteni, mikor a házigazdák szövögettek akciót, a tizenhatosuk és az attól számított 20-25 méteres sávba zártak vissza Hasaniék. A 39. percben egy szabadrúgást követően a lecsorgó labdára Brkovic csapott le a leghamarabb, és 13 méterről kevéssel tévesztette csak el a bal alsó sarkot. Nem sokkal ezután Karan mentett fejjel, pár lépésre a saját gólvonaltól, amikor Antal már nem tehetett semmit, a védő közbeavatkozása a legjobbkor jött diósgyőri szempontból, maradt a 0-0-s állás. A lelátón feltűnt a piros-fehérek korábbi vezetőedzője, Bódog Tamás, aki – a nézőkkel együtt – azt láthatta, hogy a kezdeményezőbb fél inkább a hazai gárda volt (a labdabirtoklásban, százalékosan, 58-42-re vezettek), ugyanakkor a vendégek valamivel jobban játszottak, mint akár egy héttel korábban.

Helyváltoztatások

A szünetben egyik vezetőedző sem látott arra okot, hogy változtasson az egy órával korábban pályára küldött névsoron, tartogatták ezen húzásokat, lépéseket későbbre. Taktikai téren azt fel lehetett fedezni, hogy az első fél­időben, a támadószekciót tekintve, Bacsa focizott a jobb oldalon, aztán hol Vernes, hol Ioannidis a balon, közülük egyikük csúcsékként, viszont a folytatásban jobbról Ioannidisnek, balról Bacsának volt a feladata, hogy támogassa a középre fellépett Vernest, bár volt időszak, amikor helycserék történtek, és Bacsa próbálkozott ismét a jobb szélről.

A mai mérkőzésen az eredmény a legrosszabb, de a játékosaimról jókat tudok mondani.” Fernando Fernandez Escribano

Az 55. percben Lencse 18 méterről eresztett meg nagy löketet, de Antal tudta, hogy miként kell hatástalanítani az érkező játékszert. Egy minutummal később azonban már senki sem volt képes megakadályozni Ramost, hogy közelről a DVTK kapujába fejelje a labdát. Hátrányban adott volt a feladat – a megint csak gólt kapó – Diósgyőrnek, építkezni kellett volna, legalább az egy pont megszerzésének reményében. Ehhez képest a 60. perc végén Brkovic bakizott, Lencse került ziccerbe, de a hazai támadó fölé bombázott. A 64. percben Verneshez került a labda Shes­takov beadása után, ám csak szöglet lett az akcióból. A miskolciak trénere cserélt, igaz, nem kockáztatott óriásit, hiszen a jobbszélső Ioannidist a jobbszélső Makraira váltotta. Utána viszont olyan módosítás jött, amely azt sugallta, hogy támadóbb lehet a DVTK, mert a belső középpályás Hasani helyére Forgács érkezett a bal szélre, így már két csatár lett a pályán a vendégoldalon, méghozzá Bacsa és Vernes személyében. A várt támadások mellett azért arra is figyelnie kellett a Diósgyőrnek, hogy a budapestiek nehogy meglőjék a második találatot, mert akkor vége a meccsnek, biztosan eldől a három pont sorsa.

Szabályosan szerelték

Az összecsapás utolsó tíz percében szükség lett volna a játék felpörgetésére, arra, hogy a vendégek közül minél többen zárkózzanak fel akkor, amikor labdát szerez a Diósgyőr, de a házigazda volt olyan rutinos, hogy lassította a meccset, ha kellett, szabálytalanságokkal vagy úgy, hogy támadott. Így aztán nem jutott el Kychak kapujáig, helyzetig a DVTK, ugyan Bacsa még akciózott egyet, de szabályosan szerelték a 16-oson belül. A vendégek második félideje már annyira sem volt pozitív, mint az első, hiszen támadásban ekkor szinte semmit sem sikerült nyújtani.

Négy mérkőzés után egy pontja van a DVTK-nak, amellyel az utolsó előtti, kieső a táblázaton. A következő két fordulóban két olyan összecsapás következik – hazai környezetben a Haladás, majd idegenben a Kisvárda ellen –, amelyen ha nem sikerül elindulni a pontgyűjtés útján, akkor igencsak gyászos szezon elé néz a csapat, a klub és a szurkolói.

MI

Jegyzőkönyv

MTK Budapest – Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

Budapest, Hidegkuti-stadion, 2178 néző. V.: Andó-Szabó (Albert, Varga).

MTK Budapest: Kychak (0) – Ikenne-King (6), Gengeliczki (5), Pintér (5), Selin (6) – Vass Á. (6) – Vass P.(5), Kanta(5), Bognár(6), Ramos (6) – Lencse (5). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

DVTK: Antal (7) – Shestakov (6), Brkovic (5), Karan (5), Eperjesi (5) – Tóth Barnabás (4) – Bacsa (5), Tajti (4), Hasani (4), Vernes (5) – Ioannidis (4). Vezetőedző: Fernando Fernandez Escribano.

Csere: Ioannidis helyett Makrai (5) a 67., Vass P. helyett Farkas II. B. (5) a 67., Hasani helyett Forgács (-) a 71., Lencse helyett Torghelle (-) a 72., Ikenne-King helyett Katona (-) a 75. percben.

Sárga lap: Eperjesi a 6., Gengeliczki a 30., Kanta a 84., Vernes a 89., Torghelle a 92. percben.

Gólszerző: Ramos (1-0) az 56. percben.

Feczkó Tamás: – Nagyon masszívan játszó Diósgyőrt győztünk le, egy jó iramú találkozón. Az egyetlen hiányérzetem az, hogy kimaradtak helyzetek, korábban is lezárhattuk volna a meccset. A rúgott gól után egyből volt egy nagy lehetőség, azzal minden eldőlhetett volna. Viszont el kell mondanom, hogy sokat tettünk a győzelemért, hiszen az utolsó pillanatig kellett harcolni a sikerért. Bíztam benne, hogy 12 pontunk lesz négy forduló után, 9 jött össze. A Fradi most még túl nagy falat volt, de felébredtünk abból a pofonból is, hiszen utána két játszó, focizó csapatot tudtunk legyőzni.

Fernando Fernandez Escribano: – Gratulálok az MTK győzelméhez. A mai mérkőzésen az eredmény a legrosszabb, de a játékosaimról jókat tudok mondani, a legutóbbi két idegenbeli mérkőzéssel összehasonlítva, egészen más arcát mutatta a csapat. Erre lehet építeni, hozták a játékosok a minimumot, jól küzdöttek a klub színeiért. Természetesen sokat kell még javulnunk. Három idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl, az FTC, a DVSC is kemény ellenfél volt, és ahogy hét közben mondtam, az MTK az egyik legstílusosabb csapat az élvonalban jó játékosokkal, akiket egy kiváló edző irányít. Tisztában voltunk a rajt előtt is, hogy ilyen a sorsolásunk, mindig nehéz a sok változást hozó rajton négyből háromszor idegenben pályára lépni. Jobb lenne, ha nem lennénk késésben a csapatjáték kialakításában, de 29 mérkőzés maradt még, optimista vagyok, hogy előrébb lépünk a tabellán. Ugyanakkor realistának kell lennünk, idén is az NB I.-ben maradásért játszunk, ahogy az elmúlt két évben.

A gól története

56. perc: Bognár a bal oldalról középre nyeste a labdát, Ramos jól előzte meg Eperjesit, s az ötös túlsó sarkáról a bal sarokba fejelte a labdát, 1-0.

