Labdarúgó NB II, 30. forduló

MTK Budapest – Kazincbarcikai SC (Budapest, vasárnap, 17.00)

Vitelki Zoltán, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – A legnehezebb időszakunkat éljük, vezető, játékos, edző. Nagy tanulsága az egésznek az, hogy most látjuk csak igazán, hogy ki van velünk, ki az, aki igazán akarja azt, hogy végre kilábaljunk ebből a rémálomból a pályán és a pályán kívül egyaránt. Itt most már nincs mellé beszéd, súlyos dolgok forognak kockán, ezzel mindenkinek tisztában kell lennie. Az a jó játékos, az a jó edző, aki a nyomás alatt nem omlik össze, olyan erőket tud mozgósítani, amiből kiderül, hogy győztes vagy vesztes. A legkeményebb dió következik hétvégén, a listavezető MTK. Nekünk most ezt dobta a sorsolás, ezt kell megoldanunk.

A KBSC-ben továbbra is egy maródi van, a sérülésből épülgető Takács P.

A Kazincbarcikai SC várható összeállítása: Somodi – Tóth, Heli, Belényesi, Lőrincz – Kristófi, Sigér, Mikló, Süttő – Bene, Constantinescu.

