Mozi a gibárti könyvtárban

Az ebben az épületben található könyvtár alapterületét megnövelték, berendezését kicserélték. Az ünnepélyes átadót november 9-én tartották – a szolgáltatások fejlesztése pedig tovább folytatódik. A település lakóinak igényeihez igazodva megkapta a könyvtár az eddig előtérként szolgáló helyiséget. Ezzel 25-ről 62 négyzetméterre nőtt az alapterülete, ami lehetővé tette, hogy a „régi könyvtárat” átalakítsák a gyerekek mesebirodalmává.

– Nincs fontosabb annál, hogy már gyerekkorban megmutassuk hagyományos értékeinket, népmeséinket, az olvasás élményével mélyítsük el gazdag magyar nyelvünk ismeretét – emelte ki dr. Prokai Margit, a kistelepülést a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében ellátó II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Elmondta: a gibárti könyvtár berendezését a Nemzeti Kulturális alaphoz benyújtott sikeres pályázat eredményeként újíthatták meg közel 3 millió forintból.

Erős közösség

Avatóbeszédében dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő többek között elmondta, a cél, hogy a gibártiak ugyanazokat az akár távoli információforrásokat érhessék el, mint a nagyvárosokban élők – és legyen okuk ottmaradni a korszerűsödő kistelepülés összetartó közösségében. Hiszen Gibárton mindig erős volt a közösség.

Ahogy Soltész István, a település polgármestere fogalmazott, ez az épület, amelyben a polgármesteri hivatal mellett az óvoda, az orvosi rendelő és a könyvtár működik, mindig a közösséget szolgálta. Megújításához pedig – a pályázati források mellett – a közösség is hozzájárult munkájával.

A korszerű körülmények természetesen nemcsak „formai”, hanem tartalmi változást is jelentenek. A könyvtár hat olvasói számítógépe mellé újabb eszközök érkeznek majd a Digitális Jólét Program keretében, hamarosan indulhat a KönyvtárMozi, és most már lesz helye annak is, hogy a könyvtáros megvalósítsa különböző programterveit is.

ÉM

