Mottójuk ez volt: A győztes oldalán

Különleges Református Ifjúsági Napra várták a fiatalokat szeptember elején Telkibányára. A nap nemcsak változatos programokat kínált, de tartalmas mondanivalóval is gazdagította a résztvevőket. A nap főszervezője Szalay László Pál, Telkibánya református lelkipásztora volt.

Azt szerettem volna, ha a napnak valamilyen eszmei háttere is van.” Szalay László Pál

Megszólítani őket

Az ifjúsági nap kapcsán elöljáróban elmondta: országszerte szinte minden gyülekezetben felmerül a kérdés, lesz-e utánpótlás, és hogy hol és hogyan lehet megszólítani a fiatal korosztályt. Az egyháznak ugyan vannak olyan alapvető feladatai mint az iskolai vagy óvodai hitoktatás, a gyülekezeten belüli vallási nevelés, ahol a felekezetek elérik az ifjúságot, de ezenkívül egyéb programokra is szükség van. Ilyenek a kirándulások, a társaskörök, a különböző képzések, táborok vagy például a közelmúltban megrendezett ifjúsági nap is.

– Azt szerettem volna, ha a napnak valamilyen eszmei háttere is van. Véleményem szerint nem elég, ha csupán szórakoztató elemekből áll egy rendezvény, annak mindig valamilyen pozitív üzenetének is lenni kell. „A győztes oldalán” – ez volt a mottónk. Azért épp ez, mert a fiataloknak szükségük van a győzelemre, hiszen az életük tele van küzdelmekkel. Küzdeniük kell az érvényesülésért, azért, hogy családjuk legyen, majd hogy azt egyben tudják tartani. Sokszor vesztesként élik meg a velük történteket. A rendezvény gondolati csírája tehát az volt, hogy hogyan lehet győzni: győzni a fizikális valóságban és győzni a lelki világban. A témával kapcsolatban egy logót is készíttettünk, mely egy oroszlánt ábrázol. Ez a Jelenések könyvében található igére utal: „Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből…” Az oroszlán Jézus Krisztust szimbolizálja, mert Jézus győztes, aki megvívta a harcot, és segít bennünket is a magunk küzdelmeit megvívni. Ez a logó került aztán a plakátokra, a meghívókra, a honlapunkra és a közösségi oldalunkra. Ez azért volt fontos, mert a nap programelemeit a harc, a küzdelem témájára fűztük fel – jelezte a lelkipásztor.

Mátyás és a sakk

A programokról szólva elmondta: az egyik főbb vonal Mátyás király volt, hiszen az ő kora a haza védelméről, a végvári harcokról szólt. Telkibánya pedig oly módon kapcsolódik az uralkodóhoz, hogy a település határában található Mátyás király kútja és a legendák szerint itt van Szép Ilonka sírja.

– Az ifjúsági napra reneszánsz zenészeket hívtunk el, akik korabeli hangszereken játszottak, középkori harcosok vonultak fel teljes díszben, de nyílt egy Mátyás királyról és koráról szóló kiállítás is. A fiatalok megtekinthették Mátyás halotti pajzsának és a kálvária keresztjének másolatát is. Kézbe foghattak egy korabeli buzogányt, valamint előadások hangzottak el a történelmi korról. Telkibánya ugyan messze van az ország központjától, de Mátyás király kedvelte ezt a vidéket, gyakran járt ide vadászni. Szerettem volna, ha érzik a fiatalok, hogy ez a régió is, mi is fontosak voltunk az ország vezetői számára – fogalmazott László azzal folytatva, hogy a küzdelem témához egy másik kiállítás és programsorozat is kapcsolódott. Ez pedig a sakk, hiszen a 64 mező is egy küzdőtér. Másrészt Lászlónak szívügye a szellemi sport, hiszen édesapja tehetséges sakkozó volt. Az ifjúsági napra meghívták Gledura Benjámin 19 éves olimpikont, aki szimultánt játszott a fiatalokkal. Ezenkívül sakk-kiállítást rendeztek, ahová sikerül elhozni Polgár Judit Sakkpalota programjának óriás sakk-készletét, valamint a Művészetek Völgye Fesztiválon is bemutatott sakk-kiállítás anyagát. Ráadásként még Sógor Árpád kolozsvári családterapeuta tartott előadást a sakk és az életcsaták párhuzamáról.

– Úgy gondoltam, ezek a programok felkelthetik a fiatalok érdeklődését akár a sakk iránt – mondta a lelkipásztor, hozzátéve: ezeken kívül ifjúsági zenekarok fellépése, filmbemutató, nemzetközi modellel szervezett beszélgetés, könyvbemutató és megannyi program várta a résztvevőket. Sokat köszönhet a rendezvény Telkibánya önkormányzatának, akik e nemes ügy mellé álltak.

Hegyi Erika

