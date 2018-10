Motorozz biztonságosan ősszel is: Tippek Talmácsi Gábortól

Más körülményekre és kihívásokra kell felkészülnünk az év ezen időszakában, ha még nem szeretnénk letenni a motorunkat, vagy ha még elmennénk a hosszúhétvégén egy kisebb túrára. Tegyük meg a szükséges lépéseket és előkészületeket, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket.

Mit vegyek fel?

Ősszel igazán szeszélyes az időjárás, amihez motorosként még nehezebb alkalmazkodni: a hűvös reggelek után napközben felmelegszik a levegő, de naplemente után visszatér a hidegebb hőmérséklet. Mivel sokkal kevesebb dolgot vihetünk magunkkal, mint mondjuk az autónkban, ezért különösen jól kell megválasztani a felszerelésünket.

Réteges öltözködéssel nem lőhetünk mellé: alulra vegyünk fel egy hosszú ujjú, thermo felsőt, vegyünk rá egy vastagabb réteget, majd a motoros dzsekinket, de a kényelem maradjon meg. A hideg és a szél különösen kikezdheti a kezünket, ezért ne feledkezzünk meg a kesztyűről sem!

Legyünk éberek!

Gyönyörű a természet ősszel, de a színes falevelek veszélyt is tartogathatnak, és akár eltakarhatják a mély kátyúkat és úthibákat is. Legyünk óvatosak, vagy válasszunk olyan útvonalat, amelyet már jól ismerünk. A reggeli harmat vagy az esetleges csapadék csúszóssá teheti ezeket a leveleket, de vékony, fagyott és csúszós réteg is keletkezhet az utakon, főleg az árnyékos részeken. Ha erdős részen motorozunk, különösen legyünk óvatosak, mert bármikor kiszaladhat elénk egy itt élő állat.

Legyünk láthatóak!

Legtöbben nem szívesen motoroznak sötétben, mert túl veszélyesnek találják. Még ha nincs is este, ősszel gyakrabban érezhetjük úgy, hogy kevésbé vagyunk láthatóak, főleg felhős időben, ködben vagy esőben.

Illetve nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ősszel korábban van szürkület. A világítás alapvető, de akár az öltözetünk vagy a világos sisak is segíthet, hogy láthatóbbak legyünk.

Ne olyan gyorsan!

Az őszi utak még körültekintőbb vezetést igényelnek, függetlenül attól, hogy megmaradt-e a rutinunk a nyárról. Tartsuk be a követési távolságot és vezessünk lassabban, hogy még időben reagálhassunk a nem várt veszélyhelyzetekre.

Amit sosem felejthetünk ki!

Ősszel még fontosabb, hogy megfelelő állapotban legyen a motorunk. Nemcsak a változékony időjáráshoz, a csúszós felülethez, de a rossz látási viszonyokhoz is alkalmazkodnunk kell. Indulás előtt ellenőrizzük le, hogy a megfelelő állapotban vannak-e a fékek, a lámpák, az akkumulátor, a gumik és a guminyomás! Motorosként nem vihetjük magunkkal a szerszámosládát és a pótkereket, ezért is elengedhetetlen a motor megfelelő állapota.

Forrás: shell

Videó: Nagy karambolt vett fel a motoros sisakkamerája USA - Már nem tudta kikerülni a balesetet, ő maga is megsérült. A motoros épp San Diego környékén haladt az autópályán, amikor egy szerencsétlen ütközés következtében felborult előtte egy terepjáró. Annyira gyorsan történt minden, hogy a motoros már nem tudta kikerülni a járművet, így az eltalált... Tovább a cikkhez

Videó: Már majdnem azt hitte a motoros, hogy sikerül a manőver Oroszország - De sajnos jött az útpadka, és büntetett. Pár nappal ezelőtt egy izsevszki napsütéses délutánon egy motoros azt gondolta, terepjáróban, vagy minimum krosszmotoron ül, és jobbról, a füvön akarta megelőzni az előtte haladó kocsisort. Hogy ez mennyire volt jó ötlet, a videóból kiderül. ... Tovább a cikkhez

Videó: Egy kis GTA a való életben USA - Nem tudott ellenállni a motoros az út szélén parkoló trélernek. Valószínűleg sokan ábrándoztak már arról, milyen jó lenne ugratni egyet egy olyan rámpáról, amit csak úgy ott hagytak az út mellett. Egy Jossa 252 nevű YouTube-felhasználó ezt most mindenki helyett megtette: nekikészült, feláll... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA