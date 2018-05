Motoron érkezett a segítség az oviba

Segítenek, ahol kell

– Egy politikától, szervezetektől és motoros csoportoktól független társaságra gondoltam, akik a társaik által zaklatott, terrorizált gyerekeket elviszik és elhozzák az iskolából, így jelezve, hogy nincs egyedül – nyilatkozta akkor lapunknak. – Ezek a gyerekek gyakran magukba zárkóznak, úgy érzik, senki nem segíthet rajtuk és pont a családjuk számára nyílnak meg legkevésbé. Lelkileg sokat jelenthet számukra – a külhoni példák alapján is – egy ilyen akció. Persze emellett elbeszélgetünk velük, és ha van rá módunk, akkor más módon is segítünk – tette hozzá.

Az eltelt bő másfél évben több akciója is volt a csoportnak, amelyet hangsúlyozottan mindig politika- és erőszakmentesen visznek véghez. A zaklatott gyerekek mellett bántalmazott nők és családok mellett is kiálltak már.

Most egy egészen más oldalról mutatkoztak meg Miskolcon. Mint hangsúlyozzák, nem karitatív szervezetként működnek, és nem gyűjtenek, de egy nagymama megkeresésének nem tudtak ellenállni. A Tüskevár Óvodának szerettek volna a jobb bútorozottság érdekében segíteni. Egy pomázi, ilyesmivel foglalkozó vállalkozó tag elvállalta, hogy ingyen elkészít szekrényeket és kiszállítja, az alapanyaghoz pedig a tagok „dobták össze” a pénzt. Pénteken már meg is érkeztek a bútorlapok, illetve a motorosok is az oviba, hogy aztán a helyszínen szereljék össze. Ezzel pedig még nem volt vége, másnap ugyanis visszatértek a családi napra, és „megmotoroztatták” az érdeklődő gyerekeket, nagy örömet okozva nekik.

– Az óvoda 50 éves születésnapjához szerettünk volna kapcsolódni, jól sikerült az akciónk, jó helyre került az adomány és jó volt látni a mosolygó arcokat – mondta Mihály Zsolt.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA