Mostantól van szabvány­-kosarascsarnok Ózdon

Nagyobb részt a DVTK kosárlabda TAO-forrásainak köszönhetően, valamint a fenntartó tankerület hozzájárulásával felújították Ózdon a Vasvár úti iskola tornatermét. Az új tanév kezdetén átadott létesítményre az elmúlt hónapokban nagyságrendileg ötvenmillió forintot költöttek. A rekonstrukció már nagyon ráfért a teremre, hiszen az utolsó valamire való munkát két évtizeddel ezelőtt végezték el. Mostantól a DVTK-ÉLKSK tehetséges kosaraslányai és a többi sportág képviselői is sokkal jobb, a kor követelményeinek megfelelő körülmények között végezhetik az edzéseket.

A mostani beruházás fontos az utánpótlás szempontjából.” Száva Csaba

– Mivel a támogatás elsősorban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségén keresztül érkezett, ezért főleg a sportágspecifikus elemek cseréje történt meg – árulta el a műszaki tartalommal kapcsolatban Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője. – Új padlóburkolat, kosárlabdapalánk és eredményjelző került a tornaterembe. Női kosárlabdában az egész megyét lefedő hálózatunk működik, amit később tovább szeretnénk bővíteni, ezért a most elkezdett beruházási folyamat tovább halad a maga útján, és tervben is vannak hasonló fejlesztések.

Száva Csaba, a DVTK-ÉLKSK ózdi edzője kiemelte: évtizedek óta nem volt szabvány-kosárlabdaterem a városban, ezért a mostani beruházás rendkívül fontos az utánpótlás-nevelés szempontjából. Az ózdi Tűzcsibék között rengeteg tehetséges lány pattogtatja a labdát, amit mostantól egészen más körülmények között tehetnek meg. A DVTK-ÉLKSK ózdi csoportját négy korosztályban nagyjából hatvan gyermek alkotja, ami kiegészül az előkészítő csoporttal.

– A sportág és az egyetemes magyar sport számára rendkívül lényeges az a folyamat, aminek az ózdi felújítás is az eredménye – fogalmazott Székely Norbert, a MKOSZ utánpótlás-referense. – Minden jel arra utal, hogy ez a későbbiekben sem áll meg, nem lassít le. Egyre több pályázat érkezik be az országos szövetségbe és a minisztériumba, ez is azt mutatja, hogy a klubok és a települések a sportban látják a jövőt, akarják ezeket a beruházásokat.

Az ózdi csarnokfelújítás létrejöttében a DVTK és a KLIK mellett Riz Gábor országgyűlési képviselő kardoskodott. A megye miniszteri biztosa maga is kosárlabdázott, ezért duplán is szívén viselte a beruházást.

– A városban nagy hagyományai vannak a kosárlabdának, amelyek hol felerősödnek, hogy egy picit elhalványulnak. Most ismét beindult egy pozitív folyamat, amit támogatnunk kell – mondta Riz Gábor ország­gyűlési képviselő. – Ebben a régióban a fiatalok számára a sport nagyon fontos kitörési lehetőséget, közösségformáló erőt jelent, a feltételeket azonban nekünk kell biztosítani, hogy a gyerekek a lehető legtöbbet ki tudják magukból hozni. Bízom benne, hogy ezzel a munkával ismét leraktuk az alapokat, hogy a Tűzcsibék eredményes tagjai legyenek a DVTK nagy családjának.

