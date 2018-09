Most ültessünk fenyőt, tuját, egyéb díszcserjét

Augusztus vége és szeptember eleje a legoptimálisabb időpont az örökzöldek ültetésére, így ha valaki ilyen díszfát, díszcserjét ültetne, akkor máris meg lehet tenni ehhez az előkészületeket. Elsődleges, hogy megtaláljuk az ideális helyet, ugyanis hiába van az udvarunknak olyan pontja, ahová megálmodtunk egy szép fenyőt, vagy tuját, nem biztos, hogy ott érzi magát a legjobban. Érdemes előre gondolkodni, és aszerint kiválasztani a növényt, amit ültetni szeretnénk, hiszen nem mindegy, hogy mekkorára fog nőni az örökzöldünk. Ha sort, vagy sövényt szeretnénk ültetni, akkor a megfelelő távolságra különösen érdemes odafigyelni.

Az ültetésnél ezek a növényfajták jellemzően nem igényelnek nagy gödröt, mert kisebb a gyökérzetük, mint mondjuk egyes gyümölcsfák esetén. A legtöbb a trágyát sem igényli az ültetés alkalmával, sőt van, amelyiknek inkább árt, erről érdemes a vásárlás helyén a szakember véleményét kikérni.

Megfelelően öntözzük

Bár a fenyő- és tujafélék sok törődést nem igényelnek, azonban az ültetést követően sok vizet párologtatnak. Ezért ilyenkor érdemes a megfelelő öntözésre figyelni, illetve ha napos helyre kerül a növény, és a nyár vége, illetve az ősz meleg, napos, akkor nem árt árnyékolni. Az árnyékoló készülhet lécből, nádból, fátyolfóliából, vagy készen is vásárolhatunk a szaküzletekben, lényeges, hogy megfelelően állítsuk be a napsütötte oldalon. Az örökzöldek télen is párologtatnak, amit a túlságosan megfagyott föld akadályozhat, így nem árt takarni, mulcsolni a tövénél.

