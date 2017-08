„Most megdöglesz!” – ordította, aztán felgyújtotta vendégét Mezőcsáton

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását egy mezőcsáti férfinak, akivel szemben súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás. A megalapozott gyanú szerint a későbbi sértett augusztus 12-én a későbbi gyanúsított mezőcsáti lakásában vendégeskedett, amikor a házigazda – minden előzmény nélkül – leöntötte vendége hátát éghető folyadékkal, meggyújtotta azt, miközben azt ordította neki, hogy „Most megdöglesz!”.

Befeküdt az udvari medencébe

A vendég miután észlelte, hogy a ruházata lángra kapott, az udvaron lévő felfújható medencébe feküdt, minek hatására a tűz kialudt. Utána elmenekült, de támadója utána ment, majd utolérve az utcán ütötte, rugdosta, a nála lévő nadrágszíjat előbb a sértett nyakára tekerte, majd kezeire kötötte és így vezette tovább. Később a szíjat a sértettről levette és azzal ütötte a megégett hátát. A magából kikelt házigazda csak akkor hagyta abba az ütlegelést, amikor a rnedőrök megjelentek. A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Öt év is lehet a büntetés

A bíróság a bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozottnak találta, az előzetes letartóztatás elrendelését egyrészt a gyanúsításban szereplő bűncselekmény miatt kiszabható, akár 5 évig tartó szabadságvesztés büntetésben rejlő szökés, elrejtőzés veszélyére alapította; másrészt megállapította, hogy a gyanúsított esetében a bűnismétléssel is fokozottan számolni kell, hiszen a gyanúsított már korábban is többször volt büntetve és vele szemben jelenleg is több büntetőeljárás folyik. A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltehető az is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a tanúkat befolyásolná, valamint a bizonyítási eszközök elrejtésével veszélyeztetné az eljárás eredményességét.

ÉM-SZB

