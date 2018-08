Most is van felvásárlói érdeklődés, akár korábban Tokaj-Hegyalján

A szakemberek szerint idén jó évet zárnak a szőlőtermelők Tokaj-Hegyalján. Az állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. több mint ezer termelővel kíván felvásárlási szerződést kötni. Ennél azonban jóval többen foglalkoznak szőlőtermeléssel, így kíváncsiak voltunk arra, az ő termésüket is felvásárolják-e.

Folyamatos egyeztetés

– Kicsit összetett a kérdés, hiszen nem mindegyik termelő kívánja értékesíteni a szőlőjét – mondja dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

– Vannak kis családi vállalkozások, amelyek a megtermelt szőlőt maguk dolgozzák fel és értékesítik a boraikat. Vannak nagyobb borászatok, amelyek szintén saját feldolgozásra termesztenek szőlőt. De ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a korábbi években és most is vásárolnak fel szőlőt tokaj-hegyaljai termelőktől. Akad példa arra is, hogy már köttettek is szerződések, de vannak olyanok is, akik még egy kicsit kivárnak és később teszik közzé a felvásárlási hirdetményeiket. Az egyéb felvásárlási érdeklődés is megvan ugyanúgy, mint ahogy a korábbi években. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa folyamatosan egyeztet a felvásárlókkal, viszont nem koordinál a felvásárlók és az eladók között. A korábbi években bevált gyakorlat az volt, hogy a felvásárlók közzétették a hirdetményeiket, a szőlőtermelők pedig ez alapján eldöntötték, kivel kívánnak szerződést kötni.

2-3 héttel korábban

Az idei évben korábban kezdődik a szüret, a megszokotthoz képest még mindig 2-3 héttel előrébb tart az érési állapota a szőlőnek, és a talaj vízellátottsága is megfelelő, így minden adott ahhoz, hogy nagyon jó legyen a termés Tokaj-Hegyalján.

ÉM-BG

Akár egymilliárd szőlővásárlásra Tolcsván Tolcsva - A Grand Tokaj Zrt. már megkezdte a szőlősgazdákkal a szerződéskötéseket, az idén is a minőségen a hangsúly. A tolcsvai székhelyű állami borászat, a Grand Tokaj Zrt. a napokban kezdte meg a szerződéskötéseket azokkal a szőlősgazdákkal, akiktől a szüret idején fel kívánják vásárolni a ter... Tovább a cikkhez

Az aszú nem jön hamarabb az idén Tokaj-Hegyalja - Előbb kezdődhet a szüret Tokaj-Hegyalján, de a hagyományos nagyszüret ideje megmarad. Akár hetekkel is előbbre jöhet a szüret idén Tokaj-Hegyalján, ami igaz is meg nem is. A szőlő a korai tavaszba berobbant nyárnak köszönhetően előbbre jár a megszokottnál az ilyenkor szokásos ére... Tovább a cikkhez

Feldman Zsolt: az idén 450 ezer tonna szőlőtermés várható Budapest - Az idén a tavalyival azonos mennyiségű, 450 ezer tonna szőlőtermés várható, a minőség kiváló, így a borászatban kiváló évjárat lehet - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán. Kifejtette, hogy bár... Tovább a cikkhez

Hőség - Már a héten indul a szőlőszüret a korai fajtákkal Veszprém - A nagy meleg miatt már augusztus elején elkezdik a szőlőszüretet a korai fajtákkal, de a középérésű fajtákat is a szokásosnál három héttel előbb szüretelik a gazdák - tájékoztatta hétfőn az MTI-t Mészáros József. A Pécselyi-medence borásza elmondta, hogy a klímaváltozás következtében e... Tovább a cikkhez

Syngenta: jó szőlőtermést várnak idén a termelők Budapest - Az idén hetekkel korábban kezdődhet a szüret az ország legtöbb borvidékén. A szőlő csaknem mindenhol megfelelő állapotú, így mennyiségben és minőségben is jó évet várnak a termelők - derül ki a Syngenta MTI-nek szerdán megküldött helyzetképéből. Felidézik, tavaly jó évet zárt a hazai s... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA