Most is nehéz dolga lesz a MEAFC-nak

Nagykőrösi Sólymok KE – MEAFC-Miskolc (Nagykőrös, szombat, 17.00)

Drahos Gábor, a MEAFC-Miskolc edzője: – A múlt héten Nyíregyházán lejátszott meccshez hasonló helyzetben vagyunk, sérülések tizedelte keretünk állapota alig változott, úgyhogy most is nehéz dolgunk lesz. A nagykőrösi vendégjáték komplett csapattal is nagy kihívás lenne, hiszen mostani ellenfelünk hazai pályán mindenkire nézve veszélyes. Minden gondunk ellenére igyekszünk majd felvenni a versenyt, hiszen tisztességesen felkészültünk, a belefektettük a munkát az edzésekbe. Azon leszünk, hogy a ránk jellemző fegyelmezettséggel a lehető legjobb eredményt érjük el az év utolsó meccsén.

ÉM

