Most aztán tényleg megünnepeljük a 25-öt!

A Metronomy igazi önfeledt, táncos, leheletnyi melankóliát tartalmazó muzsikájával először játszik a Szigeten 16 órától a Nagyszínpadon. A zenekar legutóbbi, Summer 08 című lemeze a projekt agya, Joseph Mount utolsó szabad nyarát idézi. Utánuk az indie-rock hazájából, Angliából érkezik a White Lies, majd a 25. Szigetet ünnepeljük egy special party keretében. Ezután a Hurts koncertje következik, akiktől biztosan felcsendül majd kultikus, Wonderful Life című slágerük. Az este főfellépője a The Chainsmokers lesz, az amerikai DJ/producer páros Memories Do Not Open turnéjukkal érkeznek hozzánk.

Az A38 Sátor is hemzsegni fog az izgalmas produkcióktól, úgy, mint az alt-popos Oh Wonder, a szörfrockos, pszichedelikus Allah-Las vagy a The Pretty Reckless. A zenekar énekesnője a Gossip Girlből ismert Taylor Momsen, aki igazi vadóc és a koncerteken sem fogja vissza magát. Alig várjuk! Utánuk az új-zélandi The Naked and Famous játszik táncos szintipopot, majd Tycho húz be egy másik világba ambientes elszállásaival.

A Telekom Arénában Steve Aoki dobálja majd arcunkba a tortákat, de a sztár DJ mellett itt lesz még Morten, dán lemezlovas, akinek például a Beautiful Heartbeat lüktetését is köszönhetjük, Garmiani, svéd dance producer és a szemtelenül fiatal és tehetséges Matroda is.

A Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál magyar oázisánál 16.30-tól az Éter Plusz Tehetségkutató győztese, Koszika & The Hotshots játszik, majd a Qualitons, akiknek még a Red Hot Chili Peppers is megfordult a koncertjükön. De itt lesz még a folkos Bagossy Brothers Company, a Hiperkarma, a bájos Margaret Island és a szívszaggató Vad Fruttik is.

Ha pedig már itt a vasárnap, és miénk az egész nap, belevethetjük magunkat a különböző mozgásformákba, végigjárhatjuk a Vándor Vurstlit vagy kipihenhetjük a hét fáradalmait a Sziget Beach – Cökxpon Chill Gardennél. Koktélt szürcsölhetünk a hangulatos parton, miközben a Tilos DJ-i gondoskodnak a tökéletes kikapcsolódáshoz szóló háttérzenéről. De nemcsak a Duna, a zene vagy a kényelmes babzsákok miatt érdemes megkeresni a Sziget csücskét, hiszen felfrissülhetünk pránanadi kezelésen, jógázhatunk, kipróbálhatjuk a hastáncot, de alkothatunk is valami szépet a Csapati Kézműves Menedékben és önmagunkkal is „randizhatunk” az Önismereti játszótéren.

Az Afro-Latin-Reggae Falu valószínűleg a Sziget egyik legforróbb helyszíne, ahol hajnalig rophatjuk afrikai ütemekre, de akár kora reggel is érdemes erre venni az irányt. A Világzenei Színpaddal szemben elterülő részen minden reggel 11.30-kor indul a Hatha Jóga workshop, majd a Capoiera, de itt tanulhatunk afrikai táncokat, egyiptomi hastáncot, szambát, salsát, sőt még azt is, miként szólaltassuk meg az afrikai dobokat.

A Vándor Vurstli évről-évre az egyik leglátogatottabb nappali helyszín, ahol lehet zsonglőrködni, lesznek vásári mutatványosok, jósda, marionette Sarkadi Balázs saját maga által faragott bábjaival, sőt, még bűvész show kis Kiss Balázs prezentálásában. Igazi kelet-európai forgatag vár itt, ahol letesztelheted ügyességedet, minden egyes nap 13 órától, este 9-ig.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA