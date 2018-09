Most az egész világnak ajánlják Tokaj-Hegyalját

Európa 34 csodálatos világörökségi helyszínét, 19 Európai Uniós országot bemutató innovatív honlapot indított az UNESCO, a National Geographic szakmai bábáskodása mellett. A főképp kínai és amerikai turistákat csábító Európa, romantikus, királyi, földalatti és ókori világörökségi helyszíneit bemutató felületre egyetlen magyar szereplőként került be Tokaj-Hegyalja.

Föld alatti borvidék

A Tokaji borvidék Világörökségi Gondnokságának közreműködésével lehetőség nyílt arra, hogy Magyarországról egyedüliként a Tokaji borvidék is megjelenjen azon a nemzetközi porondon, amely a világörökségi helyszínek turisztikai népszerűsítését tűzte ki céljául. A borvidék az Underground Európa kategóriában jelenik meg, vagyis elsősorban Tokaj-Hegyalja földalatti világának, pincéinek és pincerendszerének, de tág értelemben, ehhez kapcsolódó látványosságainak bemutatásával szerepel a globális turisztika piacot célzó felületen.

A platform négy tematikára épül: Királyi Európa, Romantikus Európa, Ókori Európa és Földalatti Európa. Tokaj-Hegyalja olyan neves nemzetközi világörökségi helyszínekkel szerepel együtt, mint a francia Champagne, a belga Wallonia, a lengyel Wieliczka és a svéd Falun.

Az a cél, hogy változtassanak az emberek utazási szokásain – mondta a projektről egyebek mellett Mechtild Rössler, az UNESCO Világörökségi Központjának igazgatója. Aki hozzátette, szeretnék, ha előtérbe kerülnének a tartalmasabb kirándulások, ahol a vendég hosszabb tartózkodási idő alatt megtapasztalhatja a helyi kultúrát és a környezetet, mélyebb tudást és megismerést nyerve a világörökségi értékekről.

Turistacsalogató

– Már amikor megkaptuk a felkérést, elhatároztuk, olyan attrakciókat mutatunk be a Tokaji Borvidékről, ami idevonzza a turistákat – mondja Kolossváry Ivett, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. munkatársa. – Első körben a Fesztiválkatlant, a Zempléni Kalandparkot és olyan pincészeteket helyeztünk előtérbe, ahol tudnak angolul, hiszen ez a projekt kifejezetten a külföldi turistákat kívánja megszólítani.

Miután még csak most volt a bemutatója a honlapnak, mérhető eredménye egyelőre nincs a látogatottságnak, de az UNESCO és a National Geographic komoly marketingmunkát is fektet a projektbe, így természetesen a jövőben monitoringozzák is azt. Mi is mérjük majd, hogy ennek a honlapnak a látogatottsága milyen hatással lesz a borvidékre. Ez hosszú távú együttműködés az UNESCO és a National Geographic között, így várható, hogy további elemek is bekerülnek a bemutatandó látványosságok közé. De, hogy ezek melyek lesznek, az későbbi döntés következménye lesz majd.

ÉM-BG

Világbemutató után

Az elkészült weboldal egy lebilincselő utazásra hívja az érdeklődőket. Az itt fellelhető világörökségi helyszínekről az általános tudnivalókon túl, izgalmas történeteket, különleges embereket is megismerhetnek az utazók, felfedezve ezáltal a világörökség kiemelkedő egyetemes értékeit.

A honlapot az Európai Örökségi Napok esemény alkalmából, szeptember 15-én mutatták be Párizsban. A szervezők reményei szerint a felületnek és a sikeres marketingmunkának köszönhetően sikerül megmozdítani az utazóközönséget, hogy új szemlélettel, kulturális útvonal mentén tervezzék meg utazásaikat Európába.

Biciklitúra Tokajból Tarcalra Tarcal - Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy szép tájakon barangolhassunk. Ha azt gondolnánk, hogy távoli tájakra kell utaznunk debreceniként ahhoz, hogy élvezzük a csodás természet adta örömöket, nagyon is tévedünk. Tarcal és Tokaj-Hegyalja alig néhány kilométerre van a cívisvárostól, mely tel... Tovább a cikkhez

Egyedülálló Katlan-évad Tokajban Tokaj - Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri rendezvényhelyszíne a negyedik teljes szezonját zárta, ebből hármat a jelenleg is a programokat szervező Fesztiválkatlan Kft. égisze alatt. – Ha egy szóval jellemezném, akkor egyedülálló. Azért egyedülálló, mert hiszem, hogy a térség legszínesebb, ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA