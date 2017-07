Most a Vár utca hangulatos Miskolcon

Melyik a leghangulatosabb utca Miskolcon?

Miskolc - Olvasóinkat kérdezzük: melyik Miskolc leghangulatosabb utcája? Kollégánknak van néhány kedvence. Bizonyosan más volt és másért a leghangulatosabb utca Miskolcon 1935-ben, 1964-ben, netán 1992-ben, de az biztos, hogy most is, 2017 nyarán is van ilyen utca. Az Észak-Magyarország...

Tovább a cikkhez