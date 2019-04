Kazincbarcikai SC–BSS Monor (Putnok, vasárnap 17.00)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Egész héten arra igyekeztem felhívni a játékosaim figyelmét, hogy azért, mert a Monor az utolsó helyen áll a bajnokságban, nem szabad félvállról venni őket. Mert ez már nem az őszi Monor, a korábbi játékukhoz képest sokat fejlődtek. A múlt héten a listavezető Zalaegerszeg vendégeként kikaptunk 1–0-ra, méghozzá úgy, hogy nem játszottunk jól. Most a három pontot akarjuk megszerezni, és ehhez alázatos, fegyelmezett, taktikus játék szükséges, a megfelelő mentális állapot pedig a legfontosabb. A tabellán előre és hátrafelé is nézegetünk, szeretnénk néhány hellyel előrébb kerülni, és mivel a bajnokság végéig még több olyan csapattal is találkozunk, akik előttünk állnak, ezért fontos, hogy a hazai mérkőzésinket hozzuk.

A barcikaiak keretéből Tóth L. és Kiss B. sárga lapos eltiltása miatt nem játszhat a mostani meccsen, Mikló és Somodi pedig sérüléssel bajlódik.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi vagy Fila – Virág, Heil, Fótyik, Belényesi – Toma, Krausz, Takács P. – Kanalos, Lukács R., Szabó L.

ÉM

