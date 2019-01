Most a falvakra koncentrálnak a megyénkben

A minap a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó konzultációt rendeztek Pácinban, ahol Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa adott tájékoztatást a februárban induló program részleteiről.

Az idén várhatóan mintegy 2400 településen valósulhat meg egy-egy fejlesztés.” Gyopáros Alpár

Gyopáros Alpár elmondta, a 150 milliárd forint költségvetésű Magyar Falu Program tartalmaz mellékúthálózat-javítást, munkába járást megkönnyítő közösségi közlekedés-fejlesztést, amelynek keretében 430 kilométernyi út épül majd, vidéki lakhatást elősegítő „falusi csok-ot”, közszolgáltatás-fejlesztéseket, vagyis bölcsődék, óvodák, orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok megújítását, és lehetőség adódik a falugondnoki hálózatok szolgáltatásainak javítására is. Százszázalékos támogatottságú, előfinanszírozott pályázatok segítségével az idén várhatóan mintegy 2400 településen valósulhat meg egy-egy fejlesztés.

Tervek vannak

– A program minden pontjához tudnék írni valamit – mondta érdeklődésünkre Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere. – De nem lehetünk telhetetlenek, más falvaknak is legalább olyan szükségük van a fejlesztésekre, mint nekünk, ezért inkább arra koncentrálunk, amelyre reális esélyünk is lehet. Új iskolánk nemsokára épül, de azt szeretnénk, hogy a jelenlegi helyről az óvodát is át tudjuk költöztetni, ezért szeretnénk egy új, modern óvodaépületet építeni. Szerencsére Tolcsva bővelkedik a közösségi terekben, de ezek némelyikére ráférne a felújítás, így szeretnénk felújítani a főterünket. Néha nagyobb, folyamatosabb esőzések esetén a Ciróka-patak ki szokott lépni a medréből, ennek kiküszöbölésére is szeretnénk végleges megoldást. A településen átvezető főút a tavalyi év folyamán megújult, de a járdáinkon akad még újítani való, így erre is szeretnénk majd pályázni.

– Még várjuk a pályázati kiírásokat, de terveink természetesen vannak – mondja Molnár Tibor, Taktakenéz polgármestere. – Idén lesz egy nagy szennyvízberuházás a településen, ami útbontási munkákkal is jár, ezért számunkra a legfontosabb a belterületi utak rendbehozatala, ami annál is égetőbb, mert már sok helyen most is rossz állapotban vannak a több mint 30 éves útjaink. Ezenkívül jó lenne legalább két közösségi teret is felújítani, valamint lefedni a szabadtéri színpadot és felújítani a művházat, annak technikai berendezéseit.

Még várnak

– Már átnéztük a lehetőségeket, és 12 pont közül 10-re tudnánk is pályázni – mondja Bűdi Károly, Alsódobsza polgármestere. – Az útra és a járdára már engedélyes terveink vannak, de ha a közutak esetében a Taktaközt jobban preferálják, akkor majd várunk egy másik pályázati lehetőségre. Mindenképpen szeretnénk részt venni a programban, hiszen jó lenne az óvodának egy nagyobb udvar, a játszóteret is szeretnénk rendbe tenni, a polgármesteri hivatalra is ráférne a felújítás és a focipálya mellé szeretnénk egy kis pályát építeni. Terveink mindig vannak, az ötletekből sosem fogyunk ki. Pár hét múlva már azt is nagyjából látni fogjuk, mire lesz lehetőségünk.

– Mi is várjuk még a pályázati kiírást – mondta érdeklődésünkre Gégény Zsuzsanna, Pácin polgármestere. – Vélhetően a legtöbb érintett település az útfelújításokra pályázik majd. A településünkön átvezető főút nem önkormányzati kezelésben van, de a mellék­útjaink közül jó néhány már igencsak rászolgált a felújításra. Csak azt nem tudjuk, hogy a már meglévő utakra lehet-e majd pályázni, vagy pedig új utak építésére is lesz-e lehetőség. Emiatt egyelőre még várunk. Ezen felül az óvodaudvar–óvodai sportra szeretnénk pályázni, itt főleg eszközbeszerzéseket szeretnénk megvalósítani. Mindezeken felül pedig tervezzük a temető felújítását is.

Bánhegyi Gábor

