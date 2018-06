Morfin készült a telephelyen, mákszalmából készült volna a heroin Felsődobszán

Kilenc vádlottja van annak az ügynek, amelynek a bizonyítása jelenleg is folyamatban van a Miskolci Törvényszéken, és amelyben várhatóan idén még nem is születik ítélet. Az ügy szálai a határon is átvezetnek, ugyanis Ukrajnából jött a megrendelés, hogy a cola fantázianevű drogot kezdjék el gyártani Magyarországon. Ehhez a bűnbanda a felsődobszai volt TSZ telephelyet nézte ki magának, amelyet kibéreltek egy külön alapított céggel, majd beszereztek négy tonna máktöreket és az előállításhoz szükséges dolgokat és berendezéseket.

Öt vádlott nem jelent meg a tárgyaláson a kilencből | Fotó: Horváth Imre

A mákszalma a máknövény valamennyi része a magok kivételével. Az ebből kivonható hatóanyag a morfium, ami szintén kábítószer, a kemény drogok közé sorolható. A telephelyen 28 kilogramm tiszta hatóanyagot nyertek már ki, amely mennyiség ezerszeresen meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát. Ezt akár heroin készítéséhez is használhatták volna a későbbiekben, az illegális szert pedig külföldre szánták.

Morfin készült a telephelyen

Az ügy 2016-ra datálódik, ekkor kereste meg egy ukrán állampolgár az ügy harmadrendű vádlottját, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázianevű kábítószer előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási folyamatot ismerő II. rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű vádlottat egymással, így minden adott volt: az ötlet, az alapanyag és hozzá a szaktudás.

Üstökben főzték

A gyártást hárman készítették elő, amelynek során céget alapítottak, azzal kibérelték a Felsődobsza határában található telephelyet, illetve megállapodtak a IV. rendű vádlottal 4 tonna mákszalma átadásáról. A IV. rendű vádlott állami engedély birtokában jogosult volt annak átmeneti tárolására, de az engedély kereteit túllépve a kért mennyiséget társai rendelkezésére bocsátotta. Az V., VI., VII., VIII. és IX. rendű vádlottak a feldolgozás folyamatában vettek részt, egy részük magyar, másik részük ukrán állampolgár, munkájukért napi 100 dollárt kaptak, ami jól mutatja, mekkora nyereségre számított a bűnbanda.

A munkások azonban nem gazdagodtak sokáig, ugyanis a gyártás beindítása után két hónappal már rajtuk is ütöttek. A társaságra ugyanis a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága figyelt fel, azt feltételezték, hogy nagy mennyiségű vágott dohány illegális előállításával foglalkoztak a telephelyen. Azonban a pénzügyi nyomozók tudomására jutott, hogy a bűnszervezet tagjai egy olyan berendezést állítottak össze, ami alkalmas lehet kábítószer előállítására is. A NAV ezért felvette a kapcsolatot a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival, és közös akcióban ellenőrizték a telephelyet 2016. június 22-én.

Ahol vágott dohányt nem találtak, viszont üstök sorában főzték a máktörekből készült alapanyagot, amit aztán betonkeverő és szőlőprés segítségével „dolgoztak meg”, hogy a hatóanyagot kinyerjék. A hétfőn délelőtt tartott tárgyaláson a dr. Dósa Ágnes vezette tanács éppen ezeknek az eszközöknek a beszerzését igyekezett tisztázni, amikor olyan tanúkat hallgatott meg, akik a szőlőprést szállították le a számukra, a prés javításához szükséges faanyagot gyártották le, illetve betonkeverőt adtak kölcsön a vádlottaknak.

Ki volt a megrendelő?

Egészen pontosan szinte mindannyian arról beszéltek, hogy az elsőrendű vádlottól kapták a megbízást, aki egyébként szokatlan módon a védője mellett, az ügyvédeknek fenntartott asztalnál foglalt helyet, ugyanis hallássérült, így csak innen képes meghallani, amit a tanúk mondanak, illetve a szájukról olvasni. No, és aki állítja, minden esetben az eljárás „szakmai” részét felügyelő másodrendű vádlottól kapta az ukászt arra, hogy mit szerezzen be. Ezt azonban a másodrendű vádlott minden alkalommal tagadta, mint megjegyezte: azt sem tudja miről beszél a férfi. Kettejükön kívül egyébként csupán a III. és IV. rendű vádlott vett részt a tárgyaláson, a többiekről nem tudják hol tartózkodnak. A héten helyszíni tárgyalással is folytatódik az ügy bizonyítása.

ÉM-HI

