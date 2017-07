Monoki Babfesztivál: Paszuly Század! Tisztelegj!

Kollégámmal azonban múlt szombaton a Monoki Babfesztivál apropóján jártunk a községben, amit 2013 óta rendeznek meg. El is merültünk a legnagyobb forróságban a babétkek főzőversenyén.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Amit főzünk, az a tokaji korhely bableves harcsaszelettel sportbarát módra – mutatta Osváth István, a Tokaji Sportbarátok nevében. – Ez a csapat összetartó! Egykor együtt fociztunk, de mint látszik, főzni is szoktunk. Amikor focimeccsek vannak, akkor szoktunk főzni a futballcsapatnak, de a Babfesztiválon most vagyunk először. Egy hónapja Tokajban volt egy halászléfőző verseny, amit mi nyertünk meg korhely harcsahalászlével. Most ugyanezt próbáljuk a babbal összehozni. Osváth István szerint a fesztivál szuper.

Egy szuper csapat

– Mindent kaptunk a halászléhez, kivéve a halat, mert azt mi fogtuk a Tiszában! – mondta büszkén. – A hal egy 7,9 kilogrammos harcsa volt.

Rivnyák Istvánné szociális gondozó, az ápolóképzés szakmai oktatója óraadóként a szerencsi szakképző centrumban.

– Gyorsan be is mutatnám a csapatot! Azokkal álltunk ki, akik a segítőszakmában dolgoznak és a képzésben aktívan vesznek részt – vágott a közepébe. – A jelenlévők nemcsak monokiak, hanem Tokajból és Encsről is jöttek. Egy szuper csapat van mögöttem, örülök, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatok együtt, hogy most is velük lehetek.

Mint megtudtuk, babgulyást készített négyféle húsból a Babos Menyecskék névre keresztelt csapat, és mindannyiuknak a részvétel volt a fontos.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Encsről jöttem, de kötődésem van Gönchöz és most ide hoztunk egy kis gönci barackpálinkát kóstolónak – árulta el Rivnyák Istvánné.

Nem sokkal később Nagy Lajosnét szólítottuk meg, aki a helyi óvodában dolgozik.

– Most besegítek a vendéglátásba, máskor a népdalkörrel énekelünk és így a falu egésze részt vesz ebben az óriási rendezvényen – újságolta. – Nagy esemény ez, hiszen három napon keresztül változatos programok várják az ide látogatókat, s mindenki megtalálja azt a műfajt, ami számára kedves. Ilyenkor egyébként megbolydul a falu. A konyha egyfolytában főzi a mindenféle finomságot, a szervezők intézik, amit kell. Az én kedvencem? A komolyzene és a kórusmuzsika!

Titkos recept

– Paszuly Század a csapat neve, babdurranccsal készültünk, ami a magyar honvédség specialitása – vágott bele katonásan dr. Furman Gusztáv alezredes. – Kevesen csinálják ezt a honvédségen belül is! A recept titkos, de reméljük, hogy ez a nyerő. Idén már ötödször veszünk részt a fesztiválon, itt vagyunk az első perctől. A csapatom összeforrt csapat: volt katonák vagy pedig még aktív katonák alkotják.

– Juhász-Léhi István –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA