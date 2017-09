Monitor, billentyűzet és mobil is ment a kukába Besenyőben

„Településünk közintézményeiben, vállalkozásainál, vállalkozóinál és lakosainál jelentős elektronikai hulladék gyűlt össze, mely tárolása csak gondot okoz” – így kezdődik a szirmabesenyői önkormányzat felhívása, amelynek keretében egész augusztusban gyűjtötték a lakosság által leadott elektronikai hulladékokat. A programhoz a Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mint ökoiskola is csatlakozott.

Gondoltam, ha az iskolában van, otthon is lehet hulladék.” Győrfi Lászlóné

A hulladékudvarokban eddig is le lehetett ezeket adni háztartásonként, most azonban egy új lehetőséget kínáltak: a közösségi begyűjtést, mégpedig úgy, hogy nem kellett érte fizetni. A szirmabesenyői Szirmay-kastély udvarán helyezték el a – MiReHuKöz által biztosított – konténereket, amelybe minden szirmabesenyői lakos berakhatta a saját elektronikai hulladékait. Ilyen volt például a számítógép és tartozékai, nyomtató, fénymásoló, telefonkészülék, fax, mobiltelefon, rádió, TV, hifitorony, DVD-lejátszó, házimozi.

Tavasszal újra…

A nyári begyűjtésnél nem fogadták a háztartási berendezéseket – például mosógépet, hűtőszekrényt, ventilátort, mosogatógépet, porszívót, gyorsforralót, konyhai robotgépeket, kávéfőzőt –, de tavasszal újra megrendezik a gyűjtést, amikor is lesz mód ezek leadására is – tudtuk meg Győrfi Lászlónétól, az iskola igazgatójától.

Fotó: Magánarchívum © Fotó: Magánarchívum

„A kezdeményezés az én ötletem volt, hiszen iskolánkban is számtalan régi számítógép, ahhoz tartozó billen­tyűzet, klaviatúra halmozódott fel, tárolásuk pedig már gondot jelentett. Gondoltam, a háztartásokban is jelentkezik ugyanez a probléma, ezért számukra is segítség lehet egy ilyen akció” – árulta el az iskolaigazgató. Hozzátette: sokan azt sem tudják, hova lehet ezeket az eszközöket leadni, így van, amikor nem a megfelelő helyre kerülnek az ilyen jellegű hulladékok. Ezért is fontos, hogy egy akció keretében a lakosság jobban megismerje az erre vonatkozó szabályokat – fogalmazott.

Fotó: Magánarchívum © Fotó: Magánarchívum

Az idén csatlakoztak a TeSzedd! programhoz is, ennek keretében a bányatavak környékét sikerült megtisztítaniuk. A héten pedig iskolai papírgyűjtést tartanak az intézményben.

Táborban tanulhatták

Persze a nyár sem telt eseménytelenül. Az önkormányzat ugyanis a már szokásos lovas, képzőművészeti és sporttáborán túl – az idén először – ÖKO-tábort is szervezett az általános iskolásoknak. A tábor 35 résztvevője az Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület szervezésében sajátíthatta el, hogy hogyan élhetnek harmóniában a természettel. A gyerekek ellátogattak az ökológiai intézetbe, a meteorológiaállomásra, tanulmányozták az állatok életét, a gombák világát, fát és virágokat ültettek, megismerkedtek a környezet tisztaságával és védelmével összefüggő fontos ismeretekkel.

– N. Szántó Rita –

