Monica Engelman az Aluinvent DVTK játékosa

Kirby Burkholder mellett Monica Engelman lesz az Aluinvent DVTK másik tengerentúli légiósa. Az “európai” helyeket Zenta Melnika és Tereza Pecková kapta a keretben, rajtuk kívül a válogatott Nagy Dóra és Zele Dorina alkotja a – jelen pillanatban még nem teljes – csapatot.

Monica Engelman Texasban kezdett kosárlabdázni, majd a Kansas University színeiben lett ismert játékos, amikor két alkalommal is az egyetemi bajnokság legjobb 16 csapata közé vezette övéit. Profi karrierjét Romániában kezdte, majd Szlovákiában és Magyarországon folytatta. Az elmúlt években nyert Közép-Európai Női Ligát (CEWL), Román Kupát (a döntőben a Sepsi elleni 67-61-es sikerből – az ekkor még aktív Brosovszky Mónika csapattársaként – 19/6 ponttal vette ki a részét), játszott szlovák bajnoki és kupadöntőben.

Az itt szerzett tapasztalatokat a következő idényben az Aluinvent DVTK színeiben tudja hasznosítani a bajnokságban és az Európa Kupában.

– Monica Engelman egy tapasztalt játékos, aki játszott már az Európa Kupában is – nyilatkozta Štefan Svitek, az Aluinvent DVTK vezetőedzője. – Két éve Pöstyénben kiváló szezonja volt. Az előző éve kevésbé sikerült jól, de meg szeretné mutatni, hogy kiváló játékos. Nagyon jó keze van, nagyszerű a védőmunkája és remekül oldja meg a kettő a kettő elleni játékhelyzeteket.

Névjegy: Monica Engelman

Vezetéknév: Engelman

Keresztnév: Monica

Születési idő: 1991. január 20.

Születési hely: Travis légibázis (Kalifornia, Egyesült Államok)

Magasság: 180 centiméter

Poszt: hátvéd

Állampolgárság: Egyesült Államok

Sikerei

Román Kupa-győztes (2014)

CEWL-győztes (2015)

CEWL-döntős (2014)

Román bajnoki ezüstérmes (2014)

szlovák bajnoki ezüstérmes (2016)

Szlovák Kupa-döntős (2016)

Pályafutása

2016/2017 PINKK Pécsi 424 (Magyarország)

2016/2017 Tosyalı Toyo Osmaniye (Törökország)

2015/2016 Piešťanské Čajky (Szlovákia)

2014/2015 ICIM Arad (Románia)

2013/2014 ICIM Arad (Románia)

2012/2013 University of Kansas (NCAA, USA)

2011/2012 University of Kansas (NCAA, USA)

2010/2011 University of Kansas (NCAA, USA)

2009/2010 University of Kansas (NCAA, USA)

Madison High School (San Antonio, Texas, USA)

