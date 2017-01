„Mondják meg, kérem, mi az a duális képzés”

– Mit takar a duális képzés? Kapok-e kollégiumot? Ha már van egy diplomám, milyen tárgyakat számítanak be egy másik képzésen? – sorjáztak szerdán a kérdések a Miskolci Egyetem vezetőihez, akik szerkesztőségünkbe látogattak délelőtt, hogy olvasóink egyetemi felvételivel kapcsolatos dilemmáira válaszoljanak. Szakértőink voltak: Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes, dr. Erdős Éva, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, valamint Fekete Sándor tanulmányi szakreferens.

Felét itt, felét ott

Többen is kérdeztek a duális képzésről. Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes elmondta: ennek lényege, hogy a fiatalok tanulmányi idejük felét az egyetemen töltik, másik felét valamelyik cégnél, vállalatnál. Jelentkezéskor meg kell jelölni azt is, hogy a diák a duális képzést választja-e. Az egyetemi vezető mindenképpen ajánlotta a képzés eme formáját, mert mint mondta, a hallgatók így nemcsak diplomát szereznek az egyetemi évek végére, hanem szakmai tapasztalatot is, ami a pályakezdők számára rendkívül fontos. A képzés előnye az is, hogy a diákok fizetést kapnak a gyakorlati képzésüket vállaló cégtől.

Következő olvasónk elektronikus ábrázolást szeretne tanulni a Miskolci Egyetemen, erről kérdezett. Szakértőink jelezték: ilyen képzés nincs az intézményben, de hasonló igen. Érdemes olvasónknak az ipari termék- és formatervező képzést választania vagy a gépész­mérnöki alapszakot, melynek van tervező szakiránya.

Kihelyezett

Az újabb érdeklődő arról kérdezett, hogy ha a Miskolci Egyetem kihelyezett képzését választja Sátoraljaújhelyen, akkor be kell-e járnia Miskolcra is. A válasz: nem, hiszen épp azért kihelyezett tagozat, hogy helyben járhassanak egyetemre a fiatalok. Ez a képzés egyébként újdonságnak számít, tette hozzá Fekete Sándor. Sátoraljaújhelyen védőnő és gépészmérnöki szak indul, Sárospatakon szociális munkás, Ózdon pedig anyagmérnöki és szintén szociális munkás képzés.

A következő telefonáló Debrecenben lakik, de Miskolcra jönne anyagmérnöki képzésre. Azt kérdezte, számíthat-e kollégiumi elhelyezésre, és hogy milyen az egyetem infrastruktúrája. A rektorhelyettes tájékoztatta: Miskolcon bőven van kollégiumi férőhely. Azoknak a hallgatóknak, akik messze laknak, biztosan jut hely. Az infrastruktúra is kiváló. Az egyetemváros területén mindenféle szolgáltatás megtalálható, amire a diákoknak szükségük lehet.

Egy fiatalember arról érdeklődött, hogy mit rejt az emberi erőforrások képzés, és hogy ilyen végzettséggel hol lehet elhelyezkedni. Fekete Sándor tájékoztatta arról, hogy ez a szak olyan szakembereket képez, akik a cégek, vállalatok humán erőforrását biztosítják. Tehát az elhelyezkedési lehetőség széles körű.

A tanulmányi szakreferens elmondta azt is: a felsőfokú felvételi eljárásban az idén nincsenek változások a tavalyihoz képest. A jelentkezés határideje február 15-e. Július 12-éig lehet a megjelölt képzések sorrendjén változtatni, valamint pótolni a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat július 26-án hozzák nyilvánosságra. Fontos tudni azt is, hogy azokon a szakokon, amelyeknél központi ponthatárokat állapítottak meg, állami ösztöndíjas képzés is elérhető Miskolcon, ha a hallgató eléri az adott pontszámot. Ez főleg az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar egyes képzéseire igaz.

– Hegyi Erika –

Még lehet kérdezni

A Miskolci Egyetem vezetői szóltak azokról az újdonságokról is, melyek képzéseiket érintik. Az Állam- és Jogtudományi Karon krimi­nológia mesterképzés indul. Társadalomtudományi, jogi és igazgatási, valamint pedagógiai alapdiplomával lehet jelentkezni. A felvi.hu-n egyébként megtalálhatók a bemeneti követelmények. A tavalyi évben rendkívül nagy érdeklődés volt a Gépészmérnöki és Informatikai Kar járműmérnök alapszakára. Ezért ebben az évben a 30 hallgató helyett 50-et vesznek fel ide.

Olvasóink további kérdéseire szívesen válaszolnak az egyetem vezetői a következő telefonszámon: 06-46/565-032. Kérdéseiket levélben is elküldhetik a következő címre: rekhely@uni-miskolc.hu.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA