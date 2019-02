MOL Vidi FC vs. DVTK: Három összetevő szükséges

A labdarúgó NB I 20. fordulójában szombaton 17.00-tól Mol Vidi FC–Diósgyőri VTK-mérkőzést rendeznek, Székesfehérváron. A DVTK legutóbb 2015. október 31-én játszott itt, akkor 2–1-re kikapott. Az azóta eltelt több mint három évben azért nem vendégeskedett Fejér megye központjában, mert a fehérvári, sóstói stadiont felújították (2015. december 13.-a és 2018. november 21.-e között), a köztes időben pedig Felcsútra, a piros-kék gárda albérletébe járt a Vidi rendezte hazai meccsekre a Diósgyőr. Ennek során egy alkalommal sikerült pontot szerezniük, nyerniük a piros-fehéreknek, 2–1-re, 2016. július 17-én, annak az évadnak az első fordulójában. A legutolsó, Fehérváron szerzett pont 2014. június 1-jén volt, amikor az 1–1-es eredmény során az a Futács volt a DVTK góljának a szerzője, akit néhány hete szerződtetett a Vidi csapata.

Mellettünk szól, hogy jó momentumban találkozunk a Vidivel.” Fernando Fernandez

Ahogy a korábbi években, így most sem a Diósgyőr számít a találkozó esélyesének, hiszen míg a piros-fehérek a kieső helyet szeretnék elkerülni, addig a Fejér megyei csapat, a bajnoki címvédő a mostani bajnokságra az elsősége megvédését tűzte ki célul. Más kérdés, hogy ettől egy picit távolra kerültek a múlt hét végén, amikor hazai pályán 3-0-ra kikaptak a Puskás AFC-től. Ez a vereség nagyon nem jött jól nekik, de a DVTK-nak sem, hiszen a Vidi játékosai minden bizonnyal emelt motivációs szinten lépnek majd pályára a mostani meccsen, a javítás, a csúnya zakó feledtetése érdekében.

Nehéz mérkőzés

– Nehéz mérkőzés lesz, az ország egyik legerősebb csapata ellen játszunk, a bajnok ellen, az egyik legerősebb keretű együttes vendégei leszünk. A Vidi a listavezető Ferencvárost próbálja befogni, a 8 pontos lemaradásukat akarják ledolgozni. Történelmi mérkőzés lesz ez a mostani, hiszen először lépünk pályára a szép, új stadionban. Mégpedig azzal a céllal, hogy a három pontot megszerezzük – jelentette Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője, aki arra a felvetésre, hogy megítélése szerint van-e valami, amiben jobbak a bajnoknál, így felelt: – Szerintem az mellettünk szól, hogy jó momentumban találkozunk a Vidivel. Az erős csapatok nem mindig kezdik jól a szezont, a múlt héten vereséget szenvedtek a Puskástól, az évad elején pedig pályaválasztóként kétszer is döntetlenre végeztek. Az, hogy legutóbb kikaptak, veszélyes is egyben, hiszen a hibázásra további lehetőségük nem igazán van. Mi a legutóbbi hat fordulóban mindig pontot szereztünk, de ezzel együtt is, a Vidi számít a találkozó esélyesének, ám mint említettem, vannak dolgok, amelyek mellettünk szólnak.

A legutóbbiról

A DVTK tegnapi sajtótájékoztatóján kérdésként az is elhangzott, hogy miért csak az utolsó 15 percben játszott jól a piros-fehér gárda legutóbbi, a Mezőkövesd Zsóry FC elleni, hazai bajnokin, ami 1–1-re végződött.

– Úgy vélem, az egész második félidőben jó teljesítményt nyújtottunk, jobbak voltunk, mint a Mezőkövesd – mondta a diósgyőri szakvezető. – Az első játékrészben viszont ellenfelünk játszott jobban. Nekünk a szünet után megvoltak a lehetőségeink, nagy szerencséje volt a Mezőkövesdnek, hogy tiszta helyzetből nem tudtunk eredményesek lenni, ami után ők találtak egy gólt. Szerintem nemcsak az utolsó 15 percben voltunk jobbak, hanem összességében az egész második félidőben. Az első játékrészben a csatáraink nem a megfelelő pozícióban voltak, a védők mindig mögöttük álltak, nem jól érkeztünk az üres területekre, a labdakihozatal, a játék felépítése sem volt folyamatos, ezek miatt nem volt jó a teljesítményünk.

Okosan, intelligensen

A jelenleg kieső helyen álló DVTK ezúttal sem számíthat a műtét után lábadozó Makraira és Ivánkára, valamint a változatlanul sérült Radosra, Tóth Barnabásra és Forgácsra, továbbá Tóth Boriszra sem, aki az U17-es magyar válogatottal Spanyolországba utazott edzőtáborozásra (egy másik fiatal DVTK-s, Orosz Donát is tagja ez utóbbi keretnek).

És, hogy hol, mivel lehet(ne) megfogni a Vidit?

– Ha Vidi, vagy a Ferencváros ellen játszunk, akkor három összetevő szükséges a sikerhez – válaszolta Fernando Miguel Fernández Escribano. – Az egyik, hogy az ellenfél gyengébb napot fogjon ki. A másik, hogy legyenek kidolgozott és értékesített helyzetek. A harmadik, hogy legyen egy kis szerencse. A Vidi erős gárda, nagyszerűen használják a pálya szélét Nego és Stopira révén, emellett rengeteg játékos érkezik a 16-oson belülre, remekül jönnek a beérkező labdákra. Futács és Elek leigazolásával pedig még nagyobb variációs lehetőségeik vannak. Okosan, intelligensen kell futballoznunk, amikor a labda nálunk van. Az idő nekünk dolgozhat ezen a bajnokin, hiszen ha minél tovább áll fenn az, hogy a hazai csapat számára kedvezőtlen az eredmény, akkor az minket segíthet, ugyanis ez idegességet okozhat a Vidi játékosainál. De mindentől függetlenül, ellenfelünk a bajnoki címért, mi a kiesés elkerüléséért harcolunk, vagyis van tét mindkét együttes számára, és emiatt – érzésem szerint – ebből egy jó mérkőzés kerekedhet ki.

BCS

A várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Bukrán – Brkovic, Karan, Tamás M. – Shestakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti, Juhar – Vernes (Hasani), Mihajlovic.

