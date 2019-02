Fernando: „Nagyon hálásak vagyunk a szurkolóknak”

Marko Nikolic: – Egy nagyon nehéz időszakot élünk most át másfél álommérkőzésekkel, álomgyőzelmekkel teli év után. Talán az eddigi sikerekért most nyújtja be a labdarúgás a számlát. Az elmúlt két mérkőzésen nyerni kellett volna, a helyzetek száma megfeleő volt, ma még többet is alakítottunk ki, mint egy hete. Azonban úgy éreztem, bármennyi helyzetet ki tudunk alakítani, de nem lövünk gólt. Nem tudok rosszat mondani a csapatról, mindent megtettek a sikerért, de a foci ilyen, időnként jönnek a nehéz időszakok. Erősnek kell maradnunk most is, és el kell kezdeni győzni.

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Ahogy a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is elmondtam, amikor egy élcsapat ellen játszunk, akkor három tényező együttállására van szükség a sikerhez. A Vidi keretét nagyszerű játékosok alkotják, más célokért küzdenek mint mi, kétségtelenül élcsapatról van szó. Az nem elég, hogy ők jelenleg távol állnak a csúcsformától, nekünk jól kellett játszanunk, és a győzelemhez szükség volt egy csipetnyi szerencsére is. Nagyon fontos a csapat mentális állapota, de nem csak ma. Egy hete a Mezőkövesd ellen akkor kaptuk a gólt, amikor éppen a legjobb periódusunkban voltunk. A játékosok mégsem veszítették el a hitüket hátrányban, nem kezdtünk el ész nélkül támadni, hanem akkor is csináltuk, amire egész héten készültünk. Ésszel játszottunk, a széleken akartuk megbontani a Vidi védelmét, persze voltak az ellenfélnek is lehetőségei. A játékosok végig hittek a sikerben, mindent megtettek érte és kellett a szerencse is, ami a kihagyott büntető formájában jelentkezett. Kulcsmomentum, hogy még az első félidőben sikerült egyenlíteni. Gratulálok a csapatnak, mert a játékosok a főszereplők, mi edzők, csak vezetni, irányítani tudjuk őket, de rajtuk múlik, mit valósítanak meg a tanácsainkból a pályán. Az utóbbi három hónapban mindenki láthatja, hogy fejlődünk, és most már jönnek az eredmények is. A számok nem hazudnak, hét meccs óta veretlen a DVTK. Van, amikor jobban játszunk, máskor nem, de mindig felismerhető a stílusunk, ami rendkívül fontos számomra. Önbizalmat ad a bajnokverés is, de még sok kemény mérkőzés vár ránk. Nagyon hálásak vagyunk a szurkolóknak, mert Miskolctól távol is sokan szorítottak nekünk, és ez becsülendő egy ilyen nehéz helyzetben. Ez a szurkolók a csapat, a klub közötti összefogás vezet sikerre. Nem csak a Kisvárdával állunk harcban a kiesés elkerüléséért, de nekünk elsősorban magunkra kell koncentrálnunk ebben a helyzetben, nem az ellenfeleket figyelni. Most a Honvéd ellen kell készülnünk.

