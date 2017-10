Mol Nagydíj – Fa Nándor: a mezőny felnőtt a feladathoz

Fa Nándor az M4 Sport hétfői, Sportreggeli című műsorában elmondta, most már tíz fölött van azoknak a hajóknak a száma, amelyeket kifejezetten erre a versenyre építettek, mert csak így lehet esélyes valaki a végső győzelemre.

“Szerintem ez a Balaton legnehezebb versenye, szakmailag mindenképpen a legnagyobb presztízzsel bír” – mondta FA Nándor. Hozzátette: a mezőny teljesen felnőtt a feladathoz, még a tizedik helyért is meg kell küzdeni, adott esetben egy világklasszisnak is. Ahogy fogalmazott: a verseny első éveiben a Balaton “sztárjai” vitték el a pálmát, most viszont azok, akik csak erre a megmérettetésre összpontosítanak.

Az idei, szombaton megrendezett Mol Nagydíjat Varga Lajos nyerte meg a saját maga által tartott korábbi versenycsúcsot (13 óra 34 perc) alaposan megdöntve (10 óra 53 perc).

“A győzelmi lépcsőfok mindig háromszor olyan magasan van, mint az összes többi” – nyilatkozta a győztes. Kiemelte: végig koncentráltan kellett mennie, mert a második helyen őt követő rivális olyan nyomást helyezett rá. “Amikor egészen közel jött, extrát kellett vállalnom annak érdekében, hogy a távolság megnyugtató maradjon” – árulta el Varga.

A viadal kétszeres győztese hangsúlyozta, a hajók már többet tudnak, mint a rajta ülő egy ember, akinek kompromisszumokat kell kötnie.

“Igazából egy csapattal lehetne kihozni a hajóból a maximumot” – mondta a vitorlázó, aki szerint a versenyzőnek egyedül nagyon be kell osztania az energiáját, mert az gyorsan negatívba tud fordulni.

