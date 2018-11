Mobilmánia Tunyó emlékére Miskolcon

Fellép a Tunyogi Rock Band. A koncert sajátossága, hogy a zene élő lesz, ám felvétel formájában mindvégig jelen lesz Tunyó énekhangja is. Az énekes pályájának nagyon jelentős részében a P. Mobil együttes tagja volt.

Az est második felében a Mobilmánia formáció zenél az ugyancsak egykori mobilos Vikidál Gyulával a soraiban, a Tunyogi Péter által énekelt P. Mobil slágereket felidézve ezzel.

A cím frappáns megfogalmazásánál bajba kerültem, mivel 2018-ban annyi minden történt Zefiék háza táján. Januárban Aréna nagykoncert – Vikidál 70, Zeffer 60, Mobilmánia 10 válogatáslemez – angol nyelven is, Tunyogi emlékkoncert és TRB DVD-CD megjelenés, ehhez kapcsolódva teltházas Barba Negra októberben, majd év végén még az Aréna koncert dupla-dupla kiadványa. És már tudjuk, hogy tavasszal Észak-Amerika meghódítása van célul kitűzve. De addig még lesz egy miskolci Tunyó emlékkoncert is november 10-én. Zeffer Andrással ezekről beszélgettünk.

Erőltetett menetet jelentett az idei év, milyen emlékek maradtak a januári arénás koncertről?

A legeslegszebb emlék, amiről beszélhetek a pályafutásom során. 40 évet vártunk egy ilyen lehetőségre, hogy egy kiemelkedő helyszínen egy rendkívüli koncertet tudjunk bemutatni. Január 6-án beigazolódott, hogy ezt is meg tudjuk csinálni – sikerrel. Közel 10 ezer ember volt ott. Voltak évfordulóink, Vikidál Gyula 70 éves lett, én 60, a Mobilmánia pedig 10 éves, szóval sok minden összepasszolt. A zenekaron belül is iszonyat hosszú barátságok vannak, például Kékesi Bajnok Laci és én már 39 éve nyomjuk együtt, Donászy Tibivel több mint 30 éve, és még sorolhatnám… Nagyon nagy eredmény volt ez, fontos lépcsőfok az életünkben. Egészen más polcra helyezte ez a csapat működését. Azóta mindenben érezzük a hatását, lemezvásárlásban, a koncertek nézőszámában, a szervezők hozzáállásában és sok egyéb dologban is.

Október közepén megint volt egy komoly siker. A Barba Negrában Tunyó emlékkoncert teltházzal. Volt már erre példa korábban?

Közel teltházunk már volt itt, de ilyen, hogy tényleg minden jegyet eladtunk, ilyen még nem. Nagyon nagy öröm volt, hogy elővételben teltház lett, de legalább ezer ember maradt kint az utcán, akik még bejöttek volna. 1500-an jutottak be, még egy-két embert be tudtam vinni, akik több száz kilométert utaztak, de nem tudtak jegyet venni… És mindez úgy történt meg, hogy munkanapra esett a koncert. A Barbától már kaptunk is egy 2019-es szabadtéri időpontot, ez június 29-e szombat. Újra játsszuk ezt a koncertet akkor és reméljük, hogy oda már mindenki befér majd, aki el akar jönni.

A miskolci Tunyó emlékkoncert műsora mennyire egyezik majd a Barbában elhangzottal?

Nem teljesen ugyanaz lesz, egy-két dalt cserélünk. Én mondtam is mindenkinek, hogy érdemes mindkettőt megnézni, mert nem teljesen ugyanaz lesz. A lényeg persze nem változik, a TRB Závodi Janóval játszik a színpadon Tunyó hangjára és a vetített videóra, aztán a második félidőben Mobilmánia koncert Vikidál Gyulával. Már most elfogytak az elővételes jegyek.

Közben kijött egy válogatáslemez is, pontosabban kettő, mert egy magyar és egy angol nyelvű kiadványról beszélünk.

Így van, ez egy dupla kiadvány. Két éve már, hogy Gamsz Árpi nálunk énekel, és úgy gondoltam, hogy összegezzük az eltelt 10 évet egy Best Of kiadványon. Ugye, voltak énekesváltásaink – Vikidál Gyuszi ma­­radt-,­ ­de Árpinak most lehetősége adódott, hogy minden korszakból válogatva, az ő hangján szólaljanak meg a dalok. Közel 20 dal szerepel a lemezen. Majd Árpi angol tudására alapozva született egy angol nyelvű anyagunk is. Nyitnunk kell nyugat felé is. Ezt már nyugodtan küldhetjük promóciós anyagként bármelyik külföldi promóternek.

Korábban beszélgettünk a külföldi tervekről. Mennyire konkrétak már ezek?

Annyira konkrét, hogy tavaszra már le van kötve egy amerikai turné Kanadába és Amerikába. És nem kis zugokban fogunk fellépni, hanem 300 és 600 férőhelyes helyszíneken. Úgy volt, hogy idén novemberben már indulunk, de ezeket a lemezeket össze kellett rakni, elő kellett készíteni, így csúsztunk. Januárban nem akartam Kanadában a korláthoz fagyni, így aztán áprilisra esett a választás. Ebbe mind a magyar, mind a kinti managementek meg is tudtak egyezni. Így áprilisban már élesben leszünk kint. Visszaérkezésünk első hazai koncertje május 1-én este lesz Budapesten, a Tabánban. Már nagyon várjuk.

