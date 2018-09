MLSZ – Nincs büntetés a Puskás-Vidi után történtek miatt

A MLSZ honlapjának keddi tájékoztatása szerint a közel kétórás ülésen azt állapították meg, hogy “a hivatalos jegyzőkönyvek, a meghallgatások és a videofelvételek alapján egyértelmű, hogy ütés, rúgás, vagy más a Fegyelmi Szabályzat alapján büntetendő erőszakos cselekmény nem történt, és ilyen irányú szándék sem volt megállapítható”.

Az mlsz.hu híre szerint a két klub játékosai, valamint vezetői kivétel nélkül elismerték, hogy a mérkőzés lefújása utáni viselkedésük elítélendő, sajnálják, megbánták, amit tettek, és elnézést kérnek az ellenféltől és a szurkolóktól.

“Az eljárásban résztvevő összes szereplő egységes véleménye volt, hogy az eseménysor ártott a két klub és a sportág megítélésének. A klubok saját hatáskörükben ennek megfelelően kezelték az esetet” – teszi hozzá az MLSZ fegyelmi bizottságának határozata.

A felcsúti összecsapás a kapus Kovácsik Ádám sérülése miatt elhúzódott, és az Európa-liga résztvevő bajnokcsapat 2-1-es hazai vezetésnél a 112. percben büntetőhöz jutott. Marko Scepovic 11-esét Branislav Danilovic hárította.

Szőts Gergely játékvezető ezt követően le is fújta a találkozót, az indulatok pedig elszabadultak: Hadzic szólalkozott össze a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki nyugtatni akarta -, a csetepatéban egy pillanatra még Benczés Miklós, a Puskás Akadémia vezetőedzője is a földre került

-MTI-

