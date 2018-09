MKC: Vezéregyéniség nélkül nem megy a játék a kövesdieknek

A matyóvárosiak egy év kihagyás után tértek vissza az élvonalba és otthoni környezetben a győzelem reményében mutatkoztak be lelkes közönségüknek.

Pásztor szárnyalt

A hazai kapus pompás alakításaival kezdődött a mérkőzés, Pásztornak egyszerűen nem lehetett gólt dobni. Két percen belül két parádét mutatott be és alakításait élvezetes „magánszámokkal” toldotta meg. Jancsó indításból talált a kapuba, a túloldalon pedig az egykori kövesdi Juhász K. ejtése kötött ki a gólvonalon. A nagy rohanásban egymást érték a technikai hibák és az eladott labdák, ezek persze benne vannak a játékban. Kovács B.-ről kiállítottak, ráadásul az üzlet hetessel végződött (Jancsó 3-2-re alakított), de Zobec hamar egyenlített. A 3-3 után érezni lehetett, hogy szoros találkozót vívnak majd az alakulatok. A félidő derekán megint a portások kaptak tapsot, Pásztor mellett azonban kijárt az elismerés a túloldalon Tamásinak, aki két átlövést is erőlködés nélkül tisztázott. A küzdelem meghaladta az átlagost, az iramra sem lehetett panasz. Volt egy kis perpatvar a zsűrinél, Buday Dániel pedig időt kért, de a kollégája hamar visszaadta a kölcsönt. A 20. és a 24. percek között jegyeztük fel az összecsapás egyetlen nagy fordulatát, ekkor 5-7-ről 8-7-re fordítottak Kovácsék, de Lászlai hamar egalizált. A vendégeknél a szélvészgyors Lászlai elfutásokkal jeleskedett, aztán az idegeskedés számlájára írhattunk néhány színtévesztéses labdát, Krivokapic pedig ziccert rontott. Menyhárt szintén bizonyította, hogy gyorsvonatra váltott jegyet, többször is csak a hátát látták a ceglédiek.

A szélső labdaszerzése után Radnic (aki ugyancsak volt kövesdi) kapott két percet, de Zobecet ez nem zavarta, emberhátrányból csapta a labdát a ketrecbe. Martins szélről termelt be egy kipattanót, a szünet (11-11) pedig azt ígérte a nézőknek, hogy élvezni fogják a második félidő nyílt játékát.

Átlagos előadás

A folytatásban csak 25 másodperc kellett az MKC vezetéséhez (12-11), majd Tamási gondolta úgy, hogy ami kapura megy, ha már ott van, kivédi. Előbb spárgázott egy nagyot, később pedig a pókhálózásra igyekvő játékszert piszkálta ki a jobb felső sarokból. A következetesen bíráskodó játékvezetők itt is, ott is kiküldték azokat, akik ütöttek vagy birkóztak. Kovács B. csuklója villant, aztán óriási harc folyt a pályán minden labdáért, a játékosok, ha kellett, vetődéseket is bemutattak (39. perc: 15-16). Pásztor fogott kétszer, Kovács P. pedig a saját maga által kiharcolt hetest fölé vágta. A kiválóan védő Tamásit Majsilovra cserélte trénere, de ez a kockázatosnak tűnő vállalkozás is bejött neki. Időkérések és ajándéklabdák jöttek, Kovács B. pedig dühből 17-17-re állíttatta az eredményjelzőt. Egy hazai támadás elakadt, mert egy ceglédi feküdt a hatoson belül, ezt az ítéletet Buday Dániel joggal kifogásolta. A 19-20-as állás rosszat sejtetett és a félelem igazolódott is. A 20-22-es vendégelőnyt (ez az 56. percben volt), még tanácskozási szünet követte, Zobec átlövése azonban pontot tett a mérkőzés végére. Volt lépéshiba, aztán jött Radnic és 21-24 után már minden mindegy volt. A vezéregyéniség nélküli Mezőkövesd iparos kézilabdát mutatott be, közel is állt a pontszerzéshez, de a legfontosabb pillanatokban nem akadt fazonszabásza, ezért vonult le vesztesként.

ÉM-KT

A mezőkövesdi tények

Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 22-24 (11-11)

Mezőkövesd, 630 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

Mezőkövesdi KC: PÁSZTOR I. – Jancsó (3/2), Stankovic (4), Jóga (2), Dávid M., KOVÁCS B. (4), Zelei (-). Csere: Tóth K. (kapus), MENYHÁRT (3), Rodic (-), Kovács P. (-), Martins (3), Horváth L. (1), Krivokapic (2). Vezetőedző: Buday Dániel.

Ceglédi KKSE: TAMÁSI – Pocsai (1/1), ZOBEC (5), Szabó B. (3), Vulkovic (-), Juhász K. (1), LÁSZLAI (6). Csere: MOJSILOV (kapus), Radnic (4/1), Hódi (-), Müller (-), Cam­par (-), Hajdu T. (-), Megyeri (1), Gábor M. (3), Aleksza (-). Vezetőedző: Jakab László.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/2.

Buday Dániel: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, de sajnos tíz–tizenöt ziccert hagytunk ki, ráadásul a rutin hiánya is hátráltatott minket. A kapusposzton jól teljesítettünk, akárcsak a védekezésben, elöl azonban sok hibát vétettünk. A meccsen nem akadt egy olyan emberünk, aki a hátán vitte volna a csapatot.

Jakab László: – Izgalmas és jó mérkőzést vívtunk, azonban sok technikai hiba for­dult elő. Védekezésünk jól működött, támadásban viszont olykor akadozott a gé­pe­ze­tünk. Az első összecsapás mindig fontos és ezen most megdolgoztunk a győzelemért.

