MKC: továbbra sincs szakvezetőjük

Tóth Koppány lett az NB I/B-re készülő MKC férfi csapatának első nyári igazolása. A kapus az elmúlt években Ózdon védett, most azonban visszatért a matyóvárosiakhoz, ahol eddig négy idényt töltött – és mellesleg soha nem szakadt el Mezőkövesdtől, ahol családot is alapított.

Újat építenek

Az köztudott, hogy az MKC tavalyi csapattagjai közül sokan máshol folytatják pályafutásukat, így az egyesület közelmúltban választott elnöksége azzal a feladattal szembesült, hogy új együttest kell építenie, s ahhoz, hogy hagyományaikhoz méltó szerepléssel rukkoljanak ki, minőségi játékosokat is igazolniuk kell. Ebbe a vonulatba illik Tóth Koppány „visszaszerzése”: a 29 éves hálóőr az eltelt években komoly rutinra tett szert, s mind teljesítményével, mind lelkesedésével nagy hasznára lehet a csapatnak.

Az építkezés ezzel nem ért véget: Pap Tamás elnök érdeklődésünkre elmondta, hogy folyamatosan tárgyal a kiszemelt játékosokkal. Az már eldőlt, hogy a tavalyi, NB II-ben bronzérmes U23-as gárdájuk több tagja kap majd szerepet, de igyekszenek néhány, nagyobb rutinnal rendelkező játékost is megszerezni. Ugyanis az a filozófiájuk, hogy fiatal, hajtós csapatuk legyen, ezt viszont már a később hozzájuk kerülő szakember építi majd fel.

– Még mindig nincs új szakvezetőnk – mondta szerdán délután Pap Tamás, a klub elnöke, aki hozzátette: – Az a megoldás is elképzelhető, hogy végül házon belül oldjuk meg az edzőkérdést, könnyen lehet, hogy az élet ezt szüli majd.

Maradnak

Az bizonyos, hogy a klubnál marad Kovács Bence, Horváth Loránd, Hangyel Norbert, Fábián Roland és Bartók Levente, továbbá a soron következő idényben is Mezőkövesden játszik majd a 19 éves egri irányító, Zelei Botond, aki legutóbb a PLER KC-ben szerepelt, pályafutása során pedig több rövid kitérőt is tett már. A borsodiak szintén szerződést kötöttek azzal a Jóga Norberttel, aki korábban Gyöngyösön játszott. A Tatabányán és Orosházán is megfordult beállós nemsokára 21 éves lesz, egykor pedig az ifjúsági, majd a B-válogatottba is meghívták.

ÉM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA