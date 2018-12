MKC: Természetesen győzött a Pick a Kavicsos-tó partján

A matyóvárosba eredetileg a 21. forduló keretében, március végén vendégeskedtek volna a szegediek, fellépésüket azonban nemzetközi kupakötelezettségük miatt szerdára hozták előre. A találkozóra szinte teljesen megtelt a városi sportcsarnok, az érdeklődés a hazaiak mellett a Bajnokok Ligája-szereplőnek is szólt. Az MKC-ben az első számú kapus, Pásztor I. ezúttal pihent, Kovács B. pedig sérülése miatt nem állt rendelkezésre.

Könnyedén

Gyorsan elhúztak a vendégek (5. perc: 1–5), aztán Dávid M. ziccert hibázott, de Menyhárt kettőt bedobott, és szintén két labdát fogott Győri is. Miután Gaber a beálló posztjáról, majd Rodriguez a jobb szélről vágta a hálóba a labdát, Buday Dániel időt kért. A 12. percben a villámkezű Zhitnikov már négy találatot jegyzett (4–9), de Gabert sem lehetett tartani. A magas termetű szegedieket nehéz volt átlőni, Zeleiék ezért inkább a parkettről és a lábak között próbálkoztak. Kallman elszórakozott egy, számára játszi könnyedségű lehetőséget, Martins viszont a nehezebbet is simán értékesítette (18. perc: 7–10). Győri és a jobb kapufa közösen mentette Bodó célzását, majd újra öt volt a csapatok között. Mivel a meccs barátságos jelleget öltött, állandóan cseréltek a mesterek, aki csak élt és mozgott, bement a küzdőtérre. A fiatal Szabó D. emberelőnyben szerzett bal alsó sarkos találatát ováció fogadta (10–13). Kapusbravúrok után jöttek a lépéshibák, a szabálytalan zárások, a labdaeladások, de 11–17-nél ezek belefértek, különösebb jelentőségük nem volt.

Jó lett a hajrá

A szünet után Jóga csuklóból, visszakézből, középről szépített, majd ismételt, továbbá Martins is gót lőtt (15–18). A Pick gyorsítani akart, a borsodiak lassítani, ezt kívánta az érdekük. A játékosok nem is töltöttek, csak lőttek, négy perc alatt nyolc célzás ért célba, aztán a kilencedik és a tizedik már fennakadt a kapusokon. Bombac labdáját is fogta Győri, de Kasparek bombáját már nem tudta (40. perc: 19–26). A védőmunkát ebben az időszakban elhanyagolták a csapatok, tehették, legfeljebb a szakvezetők zsörtölődtek egy kicsit. A 43. percben Canelles labdát szerzett, miközben üres volt a kövesdiek kapuja, mégsem dobott, hanem Rodriguezzel dobatott egy gólt. A 47. percben kialakult a csak számszakilag érdekes tízes különbség (22–32), a maradék időt persze végig kellett küzdeni. A piros-fehérek azért hajtottak, hogy szépen fejezzék be a mérkőzést. Ehhez hozzájárult Győri szemfülessége, aki labdát fogott, és mivel a szegediek emberhátrányban voltak, nemes egyszerűséggel az üresen lévő ketrecükbe vágta a labdát. Menyhárt rátekeredett Bombac nyakára, közben Rodic és F. Krivokapic ügyeskedése után, 27–34-es állásnál Carlos Pastor kért tanácskozási időt. A vége előtt három szép hazai támadás gördült és ezek következtében egész jó lett a végeredmény, így szégyenkezésre semmi okuk nincs Rodicéknak.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Mezőkövesdi KC – Mol–Pick Szeged 30–36 (12–18)

Mezőkövesd, 700 néző. V.: Sándor L., Szikszay.

Mezőkövesdi KC: GYŐRI (1) – Jancsó (1/1), Stankovic (1), Dávid M. (–), RODIC (5), MARTINS (5), Menyhárt (3). Csere: Pelyhe (kapus), Horváth L. (–), Jóga (4), F. KRIVOKAPIC (5), Kovács P. (–), Zelei (3), Szabó D. (2). Vezetőedző: Buday Dániel.

Mol–Pick Szeged: ALILOVIC – Rodriguez (3), KASPAREK (4), Bombac (4/2), GABER (7), ZHITNIKOV (4), Kallman (1). Csere: Nagy M. (kapus), Henigman (2), Bodó (2), Canellas ( 3/1), Sunajko (2), Balogh Zs. (–), Bánhidi (3), Tóth J. (1). Vezetőedző: Carlos Pastor.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3.

Buday Dániel: – Gratulálok a győztesnek. Ha velük játszunk, az egyik szemem sír, a másik nevet. A világ egyik legjobb csapatával játszottunk, nekik különösen hosszú a szezonjuk, ezért nekik sem könnyű felpörögniük. Egyeseket pihentettem, de a benevezetteknek bőven adtam játéklehetőséget. Építkezünk tovább, a hét végén fontos csata vár ránk.

Carlos Pastor: – Gratulálok a hazaiaknak, hatvan percen keresztül jól dolgoztak, ez az út vezethet számukra a bennmaradáshoz. Mi végig kontrolláltuk a mérkőzést, és a második félidőben nagy különbséget teremtettünk a pályán. Aztán mindenki sokat játszott, azok is, akik eddig inkább ültek.

