MKC: Szalámis kéziünnep lesz Mezőkövesden

Tizenkettedik bajnoki összecsapásukat szerda 18 órától hazai környezetben vívják a piros-fehérek, ellenfelük pedig nem „akárki”. A Mol-Pick Szeged nem csupán honi listavezető, hanem a Bajnokok Ligájában is vitézkedik, ezért a kisváros sportkedvelőire ünnepi est vár.

Az MKC vasárnap idegenben győzte le a sereghajtó Vecsést, ezzel már 5 pontos és üzenetet küldött a 6 pontos csapatoknak, hogy megkezdte felzárkózását a bennmaradásért folyó helyekért.

Felszabadultan

– Fontos mérkőzések sorozatában vagyunk a bajnoki pontvadászat szempontjából – közölte Buday Dániel, a kövesdiek vezetőedzője. – Ebbe esett bele a Szeged elleni találkozónk, amely nem az eredmény szempontjából fontos. Ezek azok a fellépések, amelyeken felszabadultan kell, és lehet játszani, élvezni a küzdelem minden percét. Ezen kívül persze fontos dolgunk lesz, hogy kiszolgáljuk lelkes közönségünket. Szurkolóink Érdre is elkísértek minket, vagy ötvenen biztatták csapatunkat, ezt köszöntük szépen, a nézők pedig alaposan hozzájárultak a sikerünkhöz. Most mi jövünk, azzal viszonozzuk a kölcsönt, hogy „elhozzuk” a nagy hírű szegedieket. Akárcsak a Veszprém ellen, ezúttal is szórakoztatni akarjuk a publikumot, mert azt mindenki tudja, hogy a mérkőző feleknek más céljaik vannak. A nagyobb nyomaték kedvéért leszögezem még: jól dönt az a néző, aki kilátogat erre a hatvan percre, mert kevés olyan kiváló gárda van a világon, mint a Mol-Pick Szeged.

Mindenkinek

Az alapvetően másodlagos, hogy a lefújás után mit mutat majd az eredményjelző, hiszen Mezőkövesden Dávid bizonyosan nem győzi le Góliátot.

– Úgy készülünk, hogy aki csak él és mozog, nálunk pályára fog lépni – folytatta a vezetőedző. – Felmennek majd a fiatalok is, örüljenek a lehetőségnek mottóval, szóval rotálni fogjuk a csapatot, a frissesség megőrzése érdekében. Igyekszünk néhány variációt kipróbálni, hiszen nekünk előre kell tekintenünk és részben tartalékolnunk kell, mert a hét végén a Gyöngyöst fogadjuk, és az a meccs már a mi kategóriánk lesz, ráadásul – ahogyan gyakran említjük – a szomszédvárak találkozója.

A hazaiaknál, ez már csak az élmény szempontjából is érthető, a hónapok óta maródi Tóth Koppány kapus kivételével mindenki játékra jelentkezett.

ÉM-KT

A férfi NB I állása

1. Mol-Pick Szeged 12 12 – – 431–304 24

2. Csurgói KK 11 8 2 1 302–273 18

3. Grundfos Tatabánya KC 11 8 1 2 294–258 17

4. Telekom Veszprém 10 8 – 2 339–235 16

5. Balatonfüredi KSE 11 7 – 4 293–279 14

6. Ferencvárosi TC 10 6 – 4 262–239 12

7. HE-DO BB Gyöngyös 11 5 1 5 292–306 11

8. Sport36 Komló 11 5 1 5 290–319 11

9. DVTK-Eger 11 3 2 6 292–331 8

10. Dabasi KC 12 2 2 8 295–325 6

11. CYEB Budakalász 11 2 2 7 272–308 6

12. Ceglédi KKSE 11 3 – 8 273–318 6

13. Mezőkövesdi KC 11 2 1 8 261–307 5

14. Vecsési SE 11 – – 11 239–333 0

