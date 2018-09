MKC: Önbizalmat nyerhetnek

Az élvonalbeli bajnokság második fordulója keretében vasárnap 17 óra 45 perctől rendezik a Csurgói KK – Mezőkövesdi KC mérkőzést, amelynek abszolút esélyese a hazai együttes.

Gyakorolhatnak

A borsodiakra nagy út vár, hiszen a Somogy megyei (a magyar–horvát határhoz közeli) település csaknem négyszáz kilométerre fekszik a fürdővárostól, a távolságot pedig oda-vissza is meg kell tenni.

– Vitathatatlan, hogy a hazaiak a favoritok – kezdte Buday Dániel, a kövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Számunkra mégis létfontosságú ez a hatvan perc, mert ezen a fellépésünkön gyakorolhatunk a remek vendéglátó ellen. Fejlődhetünk, tehetünk lépéseket előre, közben önbizalmat nyerhetünk. Mi nem veszíthetünk semmit, viszont arra törekszünk, hogy jó hangulatban teljen majd a mérkőzés, adjuk elő azt, amit látni akarunk, nyugodt játékot produkálva nehezítsük meg a csurgóiak dolgát. A lelkesedés és a hit nagyon fontos a labdajátékokban, így a kézilabda esetében is, számunkra pedig létkérdés a már említett hit.

A szakvezető hangsúlyozta, hogy az első forduló otthoni veresége nem törte le a gárda tagjait, keményen dolgoznak tovább, lépésről lépésre haladnak előre, hangolódnak azokra az összecsapásaikra, amelyeken ismét jó esélyük lesz a pontszerzésre.

– Közhely ugyan, de igaz: nincs más hátra, mint előre – folytatta a vezetőedző, aki ezután elemezte a nyitányon elszenvedett vereségüket. Elöljáróban hangsúlyozta a pozitívumokat:

– A küzdelemmel elégedett voltam, akárcsak a fiúk hozzá­állásával. Ezek fontos jelek, nélkülözhetetlen elemek, mondhatom azt is, hogy alapok.

Rutintalanok

A Ceglédi KKSE elleni, múlt heti 22-24-es kudarc több ok miatt következett be. Ezekről így beszélt a tréner:

– A versenydrukk negatívan hatott ránk, miként az is, hogy a mezőnyben nem akadt olyan vezéregyéniségünk, aki a hátán vitte volna a társaságot. A vesztünkhöz hozzájárult, hogy legalább tizenöt ziccert hagytunk kihasználatlanul, ez pedig túlment azon a határon, amelyet még lehet kezelni. Korábban is leszögeztem, hogy a győzelemhez remek kapus(ok) és kiemelkedő egyéni produkciók kellenek, továbbá a helyzetek megfelelő százalékban történő kihasználása ugyancsak igencsak kihat a végeredményre. A felsorolt mutatók közül egy jött be, aztán a huszonkét szerzett találat is kevés otthoni környezetben. A múlton töprengeni azonban felesleges, így muszáj előretekintetünk. Fiatalok és rutintalanok vagyunk, a befektetett munka azonban mindig megtérül, nincs okunk azt hinni, hogy esetünkben másképpen lesz. Egy vereség, még akkor is, ha hazai, nem a világ, szó sincs arról, hogy ebbe belebetegednénk.

Buday Dániel kitért még a szűkös keretükre. Mivel csak tizennégyen vannak, valakit, vagy valakiket „szerezniük” kell, hiszen egy-két sérült, beteg vagy eltiltott mindig lesz.

– A feladat nem egyszerű, vagy megfordítva: nehéz – közölte a szakember. – A majdani teljesítményünk függvényében döntjük el, hogy konkrétan melyik posztra próbálunk ütőképes játékost igazolni.

KT

Rodic nélkül

Tizenhárom mezőkövesdi utazik majd Somogyba, Rodic ugyanis sérült, így szinte bizonyosan kihagyja a második fordulót.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA