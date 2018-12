MKC: Minden téren jobb volt a Gyöngyös

Nem tudott mit kezdeni a rendkívül motivált ellenfelével a Mezőkövesdi KC a szombat esti, He-Do B.Braun Gyöngyösi KK elleni összecsapáson, a férfi kézilabda NB I 12. fordulójában.

Nem a szokásos térfeleken kezdtek a csapatok, ez megzavarhatta a kövesdieket, és a győzelmi prémiumként beígért palacsinták számában (valamint a szerzett pontokban és a tabellán elfoglalt helyezésben) is jelentős eltérés volt a vendégek javára, ez is közrejátszhatott a vendégek sikerében.

Vendégvezetés

Az első akciók ugyan gól nélkül záródtak, de a vezetést a vendégek szerezték meg a végül kilenc találatig jutó Markez révén, majd a hatodik percre el is húztak 5–1-re, miközben Gerdán kiállítása miatt két percig emberelőnyben is játszhattak a hazaiak. Buday Dániel időkéréssel igyekezett rendezni a sorokat és csatasorba állította a hét közben visszaigazolt Tomislav Radnicot is. A horvát irányító góllal kezdett és meg is kezdte a felzárkózást az MKC. Közben ismét emberelőnybe kerültek a hazaiak Gerdán második kétpercese révén, és ugyan Kovács P. kihagyott egy büntetőt, de a 13. percre fölzárkóztak 5–7-re.

A gyöngyösiek azonban a folytatásban remekül védekeztek, az MKC sokszor lövésig sem jutott el, ha igen, azokat Tóth M. rendre védte, vagy a kapufa segített neki, miközben a vendégek szinte minden posztról képesek voltak betalálni. Pásztornak volt egy-két védése, de a kapuban is váltani kényszerült Buday Dániel, Győri az utolsó percekben fogott egy-két szélről érkező lövést. A kapust mezőnyjátékosra cserélő és úgy támadó MKC-nál azonban elöl számos hiba csúszott a játékba, az eladott labdákkal pedig az üres kapuig gyalogolt Ubornyák. A szünetre nyolc gólos különbség alakult ki.

Szünet után

A fordulást követően négy perccel már tízet számoltak a gyöngyösi szurkolók a kövesdiekre, és ugyan csapatuk időnként még tizenegyre tudta növelni a differenciát, jobban már nem tudott elszakadni ellenfelétől. A kövesdiek nyitott védekezésre váltottak és több poszton cseréltek, de a hevesiek mestere is forgatta csapatát. A különbség nem mozdult 9–10 gólról, Jancsó és Ubornyák vívott gólpárbajt. Egy holtpontot követően, amikor mindkét gárda sokat hibázott, tizenegyről feljött nyolc gólra az MKC (21–29), majd a hajrában ismét sikerült faragni a különbségen, szűk négy perccel a vége előtt hatra jött vissza a Kövesd (25–31). Nem sikerült azonban tartósan kozmetikázni az eredményt, a végén ismét jöttek a rossz lövések, labdaeladások, és a Gyöngyös könnyű találatokat szerezve végül tíz góllal nyerte meg a presztízs csatát.

ÉM-TB

