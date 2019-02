MKC: Idegenbeli egy ponttal nyitottak a mezőkövesdiek

Megkezdődött pénteken a tavaszi szezon a férfi kézilabda NB I-ben. Az év első meccsnapján a Mezőkövesdi KC együttese a 14. forduló keretében a Ceglédi KKSE vendége volt. Vagyis a kieső helyen álló csapat, az egy ponttal és egy helyezéssel előtte álló Pest megyei gárdához utazott.

Gólszegény

A vendégek szempontjából nem kezdődött túl jól a mérkőzés, ugyanis amíg a ceglédi együttes néha azért betalált, addig a kövesdieknek sokáig nem sikerült Tamási kapus ketrecébe küldeniük a labdát. Amikor a 9. percben Lászlai csapata harmadik gólját szerezte, Buday edző időt kért, hogy rendezi próbálja a sorokat. Ez viszonylag jól sikerült, ugyanis a következő minutumban két vendég gól is esett, majd a 13. percben Horváth L. találatával már egyenlő volt az állás (3-3). A folytatásban az MKC átvehette volna a vezetést, de előbb egy emberelőnyös időszakot mulasztott el, majd egy büntetőt hagyott ki. Aztán a hazai szakvezető gondolta úgy a fél­idő derekán, hogy jót tenne játékosainak egy kis pauza. A szünet után nem sokkal hazai gól született, és alig valamivel ezután Gábor M. gyorsan a második találatát is beverte (5-3), amire hamarjában Kovács B. válaszolt. Az 1-2 gólos ceglédi fórt Horváth L. tüntette el a 28. perc elején, hetesből (7-7), ám a rendkívül gólszegény, rontott lövésekkel, illetve a kapusok védéseivel tarkított első játékrészt a hazai gárda zárta előnnyel, Gábor M. góljának köszönhetően.

Fordulás után

A második játékrész is Zobec találatával indult, és három minuta alatt kétszer annyi gól esett, mint az első felvonás középső 10 percében, miután Halilbegovic hétméteresével lett 10-9. A meccs kétharmadánál ismét Zobec volt eredményes (12-10), ami után időt kért Buday edző. De Zobecet nem sikerült a szusszanás után tartani, lendületbe jött a hazai játékos egymás után szerezte a gólokat. Igaz, társa nem nagyon akadt, és mivel a túloldalon mindig volt valaki, aki a kapuba tudott találni, nem szakadt le az MKC. Olyannyira nem, hogy a 48. percben Menyhárt egyenlített és ezzel több mint húsz minuta után volt ismét egál (15-15). Innentől az volt a forgatókönyv, hogy hazai gólra vendég érkezett, ám 17-17-es állásnál, ceglédi pauzát követően Horváth L. ötödször is a gólvonal mögé küldte a labdát, ezzel a meccs folyamán először a kövesdiek vezettek (17-18). Csakhogy a házigazda rövid idő alatt fordított (19-18), majd a remélt pontszerzés érdekében Buday edző 179 másodperccel a vége előtt időt kért. A visszatérés után Jóga egyenlített, majd heteseket váltottak a csapatok, Pocsai után Jancsó büntetőzött jól. Ekkor emberhátrányban játszott az MKC, Kovács B. kiállítása miatt, és mivel 19 szekundummal a vége előtt Martinsot is kiküldték a játékvezetők, így kettős emberhátrányban volt a végén az MKC. A hazaiak időt kértek, Pocsai lövése azonban elakadt, így döntetlennel ért véget a kiesési rangadó.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC 20-20 (8-7)

Cegléd, 600 néző. V.: Horváth P., Marton.

Ceglédi KKSE: Tamási – Kecskeméti (-), Zobec (7), Vuckovic (-), Gábor M. (5), Juhász K. (3), Lászlai (2). Csere: Mojsilov (kapus), Hódi (-), Szabó B. (1), Müller (-), Davidovic (-), Schaffer (-), Spekhardt (-), Pocsai (2/1), Mikita (-). Vezetőedző: Jakab László.

Mezőkövesdi KC: Pásztor – Kovács P. (1), Stankovic (1), Radnic (1), Jóga N. (1), Halilbegovic (1/1), Menyhárt (3). Csere: Győri (kapus), Jancsó (2/1), Kovács B. (4), Horváth L. (5/1), Martins (1), Dávid M. (-). Vezetőedző: Buday Dániel.

Kiállítások: 6 perc, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/3.

Jakab László: – A meccs képe alapján igazságos a döntetlen, de mégis úgy vélem, hogy mi veszítettünk 1 pontot. Ugyanis a kezünkben volt a meccs, többször is megnyerhettük volna. Volt egy-két kulcsmomentum, amikor az elején eldönthettünk volna a találkozót, de háromszor is a kapu mellé lőttünk. Megremegtek a kezek, felfogásban sem hoztuk azt, amit kellett volna,

Buday Dániel: – A játék képe alapján igazságos a döntetlen. Mindkét csapat ideges volt, rengeteg hibával játszott. Az elején ziccereket, heteseket hibáztunk, nem találtuk a távolságot, és szerkezeti változásokra is szükség volt. A két kapusunk viszont jól védett. Örülünk az 1 pontnak, de Radnic kiesése, – aki lehet, hogy szalagszakadást szenvedett –, érzékeny veszteség.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA