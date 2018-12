MKC: Hegyek és völgyek között hullámoznak

Az NB I-es bajnokság 13. fordulója keretében 18 órakor kezdik a Dabasi KC – Mezőkövesdi KC mérkőzést, amelyen a hullámzó állapotban lévő borsodiak a vendégek. Az a kérdés, hogy ezúttal melyik arcukat mutatják majd lelkes közönségüknek: azt, amelyiket a Gyöngyös elleni találkozón vettek fel, vagy a Csurgóval szembeni „álarcukat” húzzák magukra.

Fejlődési fokozatok

– Igen, most valóban földrajzi magasságokba kerültünk – kezdte péntek reggeli felvezetését Buday Dániel, a piros-fehérek vezetőedzője. – Velünk kapcsolatban helytálló a hegyek és völgyek hasonlat, de akár beszélhetünk égésről, vagy hőfokról is. Sokszor leszögeztem már, de újra megismétlem, hogy a felsoroltak a fiatal csapat velejárói. Keretünk tagjainak kilencven százaléka még nem játszott ilyen hőfokon, a fiúk nem szoktak hozzá az úgymond rangadókhoz, a jó munkához pedig idő kell. A fejlődési fokozatokat nem lehet átugrani, rutinra egyik napról a másikra képtelenség szert tenni, pár edzésen nem kerül tapasztalat sem a fejünkbe, sem a kezünkbe. Mivel bajnoki előtt állunk, nézzük a hevesiekkel szemben előadott produkciónkat: vendégünk válogatottakkal rendelkezik, összeszokott és rutinos társaság. Az tény, hogy sokkal többet vártam a sajátjaimtól és a kispad előtt sétálva kellemetlen volt a tőlük kapott látvány. Kimondom a határozatot: nálunk semmi nem működött, viszont az kész szerencse, hogy a gyerekek képesek felállni a padlóról. Ehhez minden energiánkat, még a tartalék áramköreinket is bekapcsoljuk, mozgósítani fogunk, hiszem és tudom, hogy alaposan összeszedjük magunkat.

A hazai a favorit

A táblázat alapján a Dabas és a Mezőkövesd között kicsi különbség van – ez igaz a pontokra és a különböző mutatókra is.

– A Pest megyei alakulat rutinos játékosokból áll, ráadásul otthon játszanak, ezért nem mondhatom azt, hogy mi vagyunk az esélyesek – folytatta Buday Dániel, majd hozzátette: – Ez azonban nem jelent semmit, hiszen a pályán állandóan bizonyítani kell, az eddig felmutatott eredményekből semmilyen következtetést nem lehet levonni. Nekünk akkor lesz esélyünk a pont, vagy a pontok megszerzésére, ha keményen és agresszíven adjuk majd elő játékunkat. Ezt tettük a Csurgó ellen, így meg kell ismételnünk a történelmet, egyébként sem kínálkozik más út.

Az MKC keretében a napokban történt egy s más. A múlt héten igazolt Radnic ismét pályán lesz, és minden bizonnyal már magára ölti a klub mezét Faruk Halilbegovic, a 31 esztendős, bosnyák nemzetiségű balátlövő is. Az érkezők mellett persze vannak búcsúzók: Krivokapic és Rodic kikerült a keretből, pályafutásukat máshol folytatják.

Kézilabda: táblázat

Az NB I-es férfi bajnokság állása

1. Szeged 15 15 – – 533–379 30

2. Veszprém 12 10 – 2 415–284 20

3. Tatabánya 12 9 1 2 322–284 19

4. Csurgó 12 8 2 2 328–301 18

5. Balatonfüred 12 8 – 4 320–304 16

6. Ferencvárosi TC 12 7 – 5 317–300 14

7. Gyöngyös 13 6 1 6 349–358 13

8. Komló 12 6 1 5 315–340 13

9. Eger 12 3 2 7 317–358 8

10. Budakalász 12 2 2 8 297–340 6

11. Dabas 13 2 2 9 321–365 6

12. Cegléd 12 3 – 9 296–357 6

13. Mezőkövesd 13 2 1 10 316–378 5

14. Vecsés 12 – – 12 260–358 0

