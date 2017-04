MKC: Győzelemmel búcsúznának közönségüktől

Utolsó hazai mérkőzését játssza szombaton 18 órakor az NB I-ben a Mezőkövesdi KC férfi kézilabdacsapata. Ellenfelük a 16 pontos, s már biztos bennmaradó Vác lesz, amely tizedik helyen áll a bajnokságban. Az élvonaltól búcsúzó kövesdiek idegenben döntetlent játszottak a Pest megyei csapattal, a két gárda sorsa azonban eltérően alakult az őszi mérkőzés óta, a borsodiak kettő, a váciak pedig kilenc pontot szereztek azóta.

– Remélem, hogy méltóan búcsúzunk a hazai közönségünktől, és a játékosok is úgy állnak hozzá a mérkőzéshez, mert a szurkolók, akik elkísértek bennünket Orosházára, megérdemlik ezt. Meg is kértem őket erre külön, szeretnék győzelemmel elköszönni a mezőkövesdi nézőktől – fogalmazta meg várakozását Janó Pál, a kövesdiek vezetőedzője.

Talán Lókodi is

Az, hogy teljes kerettel lépnek-e pályára szombaton 18 órakor, még kérdéses. Az utóbbi időszakban hiányzó Lókodi Gergő már edzett, de állapota még nem száz százalékos, lehet, hogy a védelemben tudja segíteni csapatát. A többi játékos rendben van.

A Mezőkövesdi KC a kéthetes szünetben felkészülési mérkőzést játszott Gyöngyösön, ahol 39-30-ra kikapott. Az edzőmeccsen mindenki játszott, nem a formától függően cseréltek, mindenkinek kellett a játékidő. Janó Pál szerint voltak jó pillanatok a találkozón, de voltak olyan teljesítmények is, amelyek megmutatták, nem mindenki játszik NB I-es szinten. Janó Pál szerint a középmezőnyben található csapatok egyformák és a Vác is ebbe a kategóriába tartozik, legyőzték a Komlót, döntetlent játszottak a Budakalásszal. Pár gól van a csapatok közt, hasonlóak a Gyöngyöshöz, ezért is velük játszottak felkészülési mérkőzést. Ugyanakkor Janó szerint a kövesdi csapattól a jelenlegi állapotában bravúr volna a győzelem, de hisz benne, hogy képesek rá. Igaz, ehhez több poszton is nagyon jó teljesítményt kell majd nyújtaniuk.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA