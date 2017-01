MKC: Fölényes siker és egy súlyos sérülés

Férfi kézilabda Ligakupa, B-csoport, 4. forduló

Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE

26-16 (14-8)

Füzesabony, 100 néző. V.: Altmár, Horváth.

Mezőkövesdi KC: Kovács J. – Szepesi (1/1), Lókodi (6), Grünfelder (3), Selviasiuk (2), Grigorjev (3), Vaskó (5). Csere: Holló (kapus), Gulás (2), Kovács B. (1), Kiss R. (2), Radnic (1), Vukic (-), Trivkovic (-). Vezetőedző: Janó Pál.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2.

Janó Pál: – Nem kisebbítem azzal a fiúk teljesítményét, hogy a Cegléd nem volt teljes, mert azért így is NB I-es csapat. Számunkra fontos volt a meccs, és az, hogy győzzünk. Nemcsak ezzel vagyok elégedett, hanem azzal is, ahogy a védelem dolgozott. Simán lőhettünk volna több mint harminc gólt, de nem dobtuk be a ziccereinket. Trivkovic válla kificamodott, ez súlyos sérülés, meglátjuk, mit mondanak az orvosi vizsgálatok. Nagyon sajnálnám, ha vége lenne a szezonjának, mert a védekezésben pont ilyen ember kellene nekünk pluszban.

