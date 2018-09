MKC: Elfogadható húsz perc, de utána kijött a különbség

A Bajnokok Ligája résztvevő szegedieknél vendégeskedett kedden a Mezőkövesdi KC NB I-es férfi kézilabdacsapata.

Csupán hárommal

A meccs Balogh Zs. góljával indult, aztán Bodó mutatkozott be, Stankovic is betalált, majd Bodó duplázott (3. perc: 3-1). Lassan és körülményesen támadtak a vendégek, hazai labdaszerzés után azonban Pásztor védett. A 8. percre feljött a Kövesd, Dávid és Stankovic mutatott be szép dolgokat (5-5). Ezt követően is próbálta tartani magát az MKC (11. perc: 7-6), míg Menyhárt jobbátlövő posztról lőtt gólt. Martins beállóból 9–8-ra alakított, a 14. percben Canellas Pásztor ölébe dobta a labdát, aki célba vette az üres szegedi kaput – viszont Bodó visszaért és kiütötte. Buday Dániel kért időt a félidő felénél, a 20. percig csupán három góllal állt jobban a Pick (13-10). Sok hibával kézilabdáztak a csapatok, újabb rossz vendégpassz után, az elől maradt Blazevic mattolta Pásztort (15-11). Bombac okos góljával alakult az állás 17–12-re a 26. percben, aztán a félidőből 21 másodperc volt hátra, amikor kiállították Jógát. Gaberre játszották ki a szegediek a ziccert, a szlovén beálló nem hibázott, így 20–13-mal ért véget az első játékrész.

Apró örömök

A második félidő elején teljesen leblokkolt a vendég együttes, a szegediek minden percben gólt lőttek, a Kövesd viszont képtelen volt elmozdulni a holtpontról. A 39. percben, 29–13-nál nem meglepő módon Buday Dánielnek kellett szusszanásnyi szünetet kérnie. Krivokapics törte meg a látogatók gólcsendjét, de a Pick a 43. percben már NB I-es újoncot is avathatott Tóth József személyében (32-15). Már csak apró momentumok jutottak a vendégeknek, mint például az 56. percben Horváth emelkedett magasra, gól is lett a jutalma (38-23). A szegedieknek igazából nem kellett megerőltetniük magukat, akik magabiztosan gyűjtötték be a sikerért járó pontokat.

ÉM-MI

Mol-Pick Szeged – Mezőkövesdi KC 40-25 (20-13)

Szeged, 1000 néző. V.: Rontó, Szanyi.

Mol-Pick Szeged: Alilovic – P. Rodríguez (3), Balogh (4), Canellas (1), Gaber (2), Bodó (2), Sigurmannsson (6/3). Csere: Sego (k), Henigman (3), Blazevic (1), Zsitnyikov (4), Bombac (2), Kaspárek (5), Sostaric (4), Sunajko (3), Tóth J. (-). Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Mezőkövesdi KC: Pásztor – Jancsó (1), Stankovic (4), Martins (3), Dávid (3), Kovács B. (3), Menyhárt (1). Csere: Tóth K. (k), Zelei (3), Jóga (1), F. Krivokapics (3/1), Horváth (2), Sárosi (1/1). Vezetőedző: Buday Dániel.

Kiállítások: 4 perc, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/2.

Juan Carlos Pastor: – Gratulálok a Mezőkövesdnek, mert hatvan percig harcolt ellenünk. Nekünk fontos volt, hogy azok kapjanak szerepet kezdésként, akik nem játszottak sokat a hétvégén, akik pedig igen, azok pihenhessenek.

Buday Dániel: – Gratulálok a Szegednek a sikerhez. Kevesen vagyunk, szombaton fontos rangadónk volt a Budakalász ellen. Nem akartunk bunkerkézilabdát játszani, az első félidőben jók voltunk, sok olyan dolgot láttam, amire építhetünk. A második félidő elején bennmaradtunk az öltözőben, mert feljebb kapcsolt a MOL-PICK Szeged. Ilyen komoly játékosok ellen tanulhatnak rengeteget a fiatalok, örülök, hogy a 15 éves, serdülő Sárosi Balázs is betalált a kapuba.

