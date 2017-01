MKC: Éles meccsekkel hangolnak

Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Mezőkövesdi KC NB I-es férfikézilabda-csapata. A kedd dél­előtti és esti gyakorlásokon még nem volt együtt a teljes keret, többen ugyanis plusz pihenőt kaptak Janó Páltól.

A hiányzók

Vaskó Péter karácsony előtt az A válogatottal készült, majd a két ünnep közt B kerettel Lengyelországban játszott két felkészülési mérkőzést. A Juhász István szakvezető irányította gárdába meghívót kapott Holló Balázs, Lókodi Gergő és Szepesi István is, utóbbi viszont megjelent az első edzésen (a csapat pedig egyszer legyőzte, egyszer pedig döntetlent játszott a házigazda Lengyelország B válogatottjával). Kovács Bence a magyar junior válogatott tagjaként Dabason szerepelt a Négy Nemzet Tornáján (ahol a házigazdák legyőzték az orosz, a szlovén és a horvát korosztályos válogatottat is), míg Tomislav Radnic családi programja miatt kapott két extra szabadnapot.

– A hiányzók csütörtökön bekapcsolódnak a munkába, megérdemelnek egy kis pihenést – mondta Janó Pál, az MKC vezetőedzője. – Picit kimaradnak a fizikális munkából, de csütörtökön, pénteken és szombaton négy edzésen vesznek részt. Utána egy hetünk lesz felkészülni az első tétmeccsre, a Ligakupa-­találkozóra, ami nagyon nehéz lesz. Jó, hogy nem hazai pályán fogunk játszani, mert nekünk az idegenbeli összecsapásokra is fel kell készülnünk. Jobban össze kell állnunk, sokkal keményebb védekezésre lesz szükségünk, a kapusoknak is több önbizalomra és bizalomra van szükségük, ettől is függ egy mérkőzés kimenetele. Eredményesebbnek kell lennünk, és megpróbálni végre győzni, mert ennek a csapatnak nagyon kell a siker.

A bajnokság utolsó helyén álló csapat keretében egyelőre nincs változás, Janó Pál rendelkezésére ez a keret áll, az erősítésekkel kapcsolatban pedig nincsenek konkrétumok. A vezetőedző szerint, ha a játék minden fázisában javulnak, tudnak pontokat szerezni, a győzelmekkel pedig megjöhet az étvágyuk.

Nehéz kérdés

– Nehéz kérdés, hogy mennyire hiszek a bennmaradásban, most csak arról beszélek, sokat kell játékban, fejben változnunk. Azt, hogy szépen itt vagyok és megvárom a végét, nem lehet csinálni. Be kell állni mindenkinek a sorba – mondta Janó Pál.

Hazai pályán Füzesabonyban

Az MKC számára február elején kezdődik majd a Ligakupa, valamint folytatódik a Magyar Kupa, a Szegeddel és a Tatabányával jelenleg is folynak az egyeztetések az időpontokról. Ami biztos, hogy felkészülési találkozót nem játszik a csapat, hiszen január 14-én már a Cegléddel mérkőznek meg a Ligakupában, majd 17-én a junior válogatottal csapnak össze Mórahalmon egy csarnokavató mérkőzésen. Január 21-én fogadják a Vácot, szintén a Ligakupában, majd 24-én és 27-én előbb Orosházára látogatnak, majd őket fogadják, szintén az új kupasorozat csoportkörében, amelyet Vácon zárnak majd január 29-én. Mivel rendezvények miatt a kövesdi csarnok foglalt lesz, ezért a Cegléd és a Vác elleni hazai mérkőzéseket Füzesabonyban rendezik, az Orosházát viszont Mezőkövesden fogadják.

