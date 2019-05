MKC: Az első lépést már megtették

A 24. forduló keretében a pont nélküli Vecsési SE vendégeskedett szombaton este a matyóvárosi sportcsarnokban. A hazaiaknak, a Mezőkövesdi KC-nak nyernie kellett ahhoz, hogy versenyben maradjon az élvonalbeli tagságának meghosszabbításáért. A szűkösségre jellemző, hogy mindkét társaság csak tizenkét mezőnyjátékost vonultatott fel.

Hullámzott a játék

Az első percek gyors játékot és gólesőt hoztak, Menyhárt feltartóztathatatlan volt, a 8. percben már harmadszor talált a kapuba (6–4). Innentől kezdve azonban az MKC tagjai elfeledkeztek a védekezésről, keveset mozogtak, nem léptek ki a felemelkedő vendégekre, akik pillanatok alatt fordítottak (13. perc: 6–7), közben Jancsó büntetőt hibázott. Buday Dániel portást váltott, Győrit küldte a háló elé és néhány blokk is bejött (17. perc: 10–9). Következtek az eladott labdák, a Pest megyei leindítások, és fordult a kocka (10–11), nem sokkal később pedig ismét az MKC-nál volt az előny (20. perc: 12–11).

A borsodiak azonban mellélövéseket mutattak be, helyzeteket puskáztak el, a 26. pertcben pedig Vízler 12–14-re fordított. Martins megint szépített, majd Dávid M. ütésért kétperces büntetést kapott, ezt Lendvay használta ki (13–15). Horváth L. távolról „meszelt”, majd Halilbegovic 29.59-nél célzott, de nem tudott egyenlíteni.

Sima lett

A szünet után a jó napot kifogó Jancsó ikszre alakította az eredményt, utána Stankovic és Marczinkó jutott a kiállítás sorsára. Három percig a kapusokról szólt a meccs, aztán a piros-fehérek elkapták a tempót, és újra két gól volt az alakulatok között (36. perc: 18–16). Ezt Damir Stojanovic nem nézte tétlenül, időt kért, és a 39. percben Újvári egymás után szerzett góljaival megint ikszre állt a kiesési csata (19–19). Ekkor mutatkoztak először a fáradtság jelei a vecsésieken, és a nagyon rákapcsoló mezőkövesdiek megint elhúztak (43. perc: 22–20). Pásztor I. nagyszerűen „repkedett” a ketrec előtt, sok labdát fogott, a sikeres lövésekről pedig Halilbegovic és Jancsó gondoskodott (48. perc: 24–22).

Az 51. és az 54. percek közötti gólcsendet Újvári törte meg (26–25), de Stankovic megrázta magát, két átlövése is célba jutott, az MKC pedig először vezetett három góllal (56. perc: 28–25). Látszott, hogy a Vecsés nem tud újítani, a hazaiak viszont óriási elánnal küzdve a fiatal Mikita révén már néggyel „mentek” (29–25) és ekkor eldőlt a találkozó sorsa. A hajrában Győrfi emberfogással felügyelte Halilbegovicot, de ez az időszak már az ünneplésről szólt, ennek jegyében a különbség pedig ötre nőtt.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Mezőkövesdi KC–Vecsési SE 31–26 (14–15)

Mezőkövesd, 500 néző. V.: Nagy F., Túróczy.

Mezőkövesdi KC: PÁSZTOR I. – JANCSÓ (6), Stankovic (3), Jóga (3), Dávid M. (–), HALILBEGOVIC (8/2), MENYHÁRT (4). Csere: Győri (kapus), Rodic (–), Kovács B. (–), HORVÁTH L. (4), Kovács P. (–), Mikita (1), Martins (2). Vezetőedző: Buday Dániel.

Vecsési SE: Kránitz – Takó (3/1), Marczinkó (4), Lendvay (3), BENMILOUD (4), ÚJVÁRI (6), Antal L. (1). Csere: Vitáris (kapus), Vízler (2), Győrfi (2), Simányi (–), Antal M. (–), Vojinovic (1), Haszilló (–). Vezetőedző: Damir Stojanovic.

Kiállítások: 6 perc, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1.

Buday Dániel: – Az első félidőben idegesek voltunk, hátrányba is kerültünk. A szünet után rendeztük a védekezésünket, elöl is szépen játszottunk, kapusteljesítményünk is jó volt. Készülünk a még hátralévő két találkozónkra, ezen kell kiharcolnunk a bennmaradást.

Damir Stojanovic: – Érdekes összecsapást játszottunk. Az első félidőben jól játszottunk, előnybe is kerültünk. A szünet után, amikor fontos gólokat kellett volna szereznünk, nem jött ki nekünk a lépés, és a hazaiak kapusa is kitett magáért.

