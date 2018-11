MKC: A kövesdiek túl nagy előnyt adtak a Komlónak

Kiegyenlítetten kezdődött a Mezőkövesd és a Komló találkozója, az első percekben Sztankovics és Kovács B. góljaival a hazai csapat vezetett, majd fordítani tudtak a vendégek, a kövesdiek pedig három ziccert és egy büntetőt is elhibáztak.

Elhúztak

Buday Dániel negyedórányi játék után cserékre szánta el magát a mezőnyben, majd a kapuban is, aztán időt is kellett kérnie. Továbbra sem ment azonban a játék támadásban, a lövések rendre rosszak voltak, s a védekezésben is akadtak hibák, amelyeket Jerkovics, Balázs és Markovics kihasználtak. Hétgólos hátrányt követően azonban varázsütésre feljavult a védekezés, a megszerzett labdákkal Kovács B. gyalogolt a kapuig és értékesítette is a helyzeteket.

A félidei megbeszélést követően Pásztor bravúrt bravúrra halmozott a kapuban, a kövesdi akciók pedig gólokkal értek véget. Sikerült felzárkózni egy találatra (17–18), majd hullámvölgy következett, Sztankovics és Rodics lövései nem voltak jók. A játékrész derekán aztán feljavultak a hét a hat elleni játékot is alkalmazó kövesdiek támadásai, és megfordították az állást a 48. minutumban (23–22). A mérkőzés hátra lévő percei rengeteg rontott lövést hoztak mindkét oldalon. A végjátékban megszerezte a vezetést a Komló, s ugyan az utolsó előtti percben egyenlített a kövesdi csapat, Dávid kiállítása után emberhátrányban fejezte be a mérkőzést az MKC. A találkozó utolsó találatát Markovics szerezte szélről, a túloldalon Kovács B. lövése pedig a blokkról fölé ment tíz másodperccel a vége előtt.

ÉM-TB

Jegyzőkönyv

Mezőkövesdi KC – Sport36–Komló 27–28 (13–17)

Mezőkövesd, 500 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

MKC: PÁSZTOR – Jancsó (1/1), Stankovic (4), Horváth (1), Jóga (2), Kovács B. (4), Menyhárt (3). Csere: Győri (kapus), Krivokapic (–), Rodic (4/1), KOVÁCS P. (5/2), ZELEI (1), Martins (2), Dávid (–), Szabó D. (–). Vezetőedző: Buday Dániel.

Komló: SZABÓ M. – Gebhardt (1), Obradovics (1), Grünfelder (1), Katzirz (–), JERKOVICS (8), MARKOVICS (10/2). Csere: Durdevic (kapus), Majonlovity (–), Marcsek (–), Balázs (2), Sunajko (3), Wéber (–), Szkokán (2), Matic (–). Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2. Kiállítások: 10, ill. 12 perc (plusz kizárás: Katzirz).

Buday Dániel: – Rosszul kezdtük, de sikerült rendeznünk a sorokat. A második periódusban nagyot küzdöttünk, véglegesen a magunk javára fordíthattuk volna a mérkőzés állását. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de ilyen az élet.

Kilvinger Bálint: – Gratulálok a kövesdieknek, szép küzdelem volt, az első félidő nem alakult jól számukra, de nem adták föl. A végjátékban nekünk több szerencsénk volt, ez döntött.

