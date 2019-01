MKC: A csapategység előmozdítása

A Szigetszentmiklósi KSK – Mezőkövesdi KC mérkőzést 19 órakor kezdik. Még tavaly augusztusban készítették el a Magyar Kézilabda Szövetségben a férfi Ligakupa csoportbeosztását, melynek során a küzdelemsorozatra jelentkezett csapatok besorolásánál a földrajzi elhelyezkedést is figyelembe vették, illetve azt is, hogy minden kvartettben három élvonalbeli gárda mellé egy-egy másodosztályú, vagyis NB I/B-s együttes is kerüljön.

Kuparendszerben

A Ligakupában két NB I-es csapat, a Pick Szeged és a Tatabányai KC nem vesz részt, és érdekesség, hogy ebben a sorozatban kizárólag magyar játékosok léphetnek pályára. A csoportmérkőzéseket a csapatok tetszőleges sorrendben játszhatják le, 2019. január 31-ig bezárólag. A Ligakupában résztvevő egyetlen megyei gárda, a Mezőkövesdi KC erre a hónapra, a felkészülési időszakra hagyta az összes meccsét, amelyek közül az elsőt ma 19.00-tól, az NB I/B-s Szigetszentmiklós KSK vendégeként játssza. Az A-csoportban szereplő kövesdiek a DVTK-Eger és a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen lépnek még pályára, minden vetélytársukkal szemben játszanak otthon és idegenben, és a kvartettből az első két helyezett csapatok jutnak a negyeddöntőbe, amelynek során kuparendszerben, vagyis oda-visszavágós párharcokon dől el a legjobb 4 közé jutás.

Konkrét cél nélkül

– A Ligakupa szereplésünket felkészülésnek tekintjük – mondta Tóbiás Szabolcs, az MKC technikai vezetője. – Konkrét célt nem tűztünk ki a sorozatra, a csapategység előmozdítása és az NB I-es bennmaradás kiharcolása „oltárán” vágunk a kupának. Az a fontos, hogy minél jobban játékba lendüljünk, bár hátráltató tényező, hogy csak magyar sportolók szerepeltethetők. Ennek következtében a saját ifistáink közül is bedobunk néhány fiút a mély vízbe, továbbá csak a Ligakupára leigazoltuk Jóga Andrást, a Debreceni EAC átlövő-irányítóját.

ÉM-BCS,KT

Férfi Ligakupa, A csoport

Az eddig lejátszott mérkőzések

Szigetszentmiklósi KSK – DVTK-Eger 25-32 (13-15)

DVTK-Eger – Szigetszentmiklósi KSK 29-26 (15-13)

A hátralévő mérkőzések

Január 9. (szerda), 18.00: HE-DO B. Braun Gyöngyös – DVTK-Eger, 19.00: Szigetszentmiklósi KSK – Mezőkövesdi KC.

Január 11. (péntek), 18.00: DVTK-Eger – HE-DO B. Braun Gyöngyös, 18.30: Mezőkövesdi KC – Szigetszentmiklósi KSK.

Január 15. (kedd), 18.30: Mezőkövesdi KC – HE-DO B. Braun Gyöngyös.

Január 17. (csütörtök), 18.00: HE-DO B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC.

Január 18. (péntek), 18.30: Mezőkövesdi KC – DVTK-Eger.

Január 23. (szerda), 19.00: Szigetszentmiklósi KSK – HE-DO B. Braun Gyöngyös.

Január 25. (péntek), 18.00: DVTK-Eger – Mezőkövesdi KC, 18.30: HE-DO B. Braun Gyöngyös – Szigetszentmiklósi KSK.

A csoport állása

1. DVTK-Eger 2 2 – – 61-51 4

2. HE-DO B. Braun Gyöngyös – – – – 0-0 0

3. Mezőkövesdi KC – – – – 0-0 0

4. Szigetszentmiklósi KSK 2 – – 2 51-61 0

Férfi Ligakupa csoportbeosztások

A-csoport: Eger SBS Eszterházy, HE-DO B.Braun Gyöngyös, Mezőkövesdi KC, Szigetszentmiklós KSK (NB I/B-s)

B-csoport: Dabas VSE KC, Ceglédi KKSE, Vecsés SE, Kecskeméti TE (NB I/B-s)

C-csoport: Telekom Veszprém, Sport36 Komló, Csurgói KK, Veszprémi KKFT (NB I/B-s)

D-csoport: Balatonfüredi KSE, CYEB Budakalász, FTC, Váci KSE (NB I/B-s)

A negyeddöntők párosítása

A-csoport 2. helyezettje–D-csoport 1. helyezettje

B-csoport 2. helyezettje–A-csoport 1. helyezettje

C-csoport 2. helyezettje–B-csoport 1. helyezettje

D-csoport 2. helyezettje–C-csoport 1. helyezettje

Az első mérkőzésen a 2. helyen továbbjutók a pályaválasztók, a visszavágón az 1. helyen továbbjutók. A negyeddöntőket 2019. március 7-ig kell lejátszani.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA