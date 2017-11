MK: Soroksár vs. DVTK – A DVTK rövidtávú célja a továbbjutás elérése

A labdarúgó Magyar Kupában, a 8. fordulóban a 16 közé jutásért játszik szerdán 12.00-tól a Diósgyőri VTK élvonalbeli együttese, a másod­osztályban szereplő Soroksár SC vendégeként, Budapesten, a Szamosi Mihály sporttelepen. Ez az utolsó olyan kör, amelyben egy meccs dönt továbbjutásról (ha a rendes játékidőben esetleg döntetlen születne, akkor 2×15 perc hosszabbítás következik, ha ez sem hoz döntést, akkor 11-es rúgások következnek).

Komolyabb csapat

A DVTK az idei kupasorozatban két NB III-as gárda, a VLS Veszprém és a Balassagyarmati VSE ellen meccselt, és mindkettő ellen nyert, a rendes játékidőben, erősen tartalékos, az NB III-ban szereplő DVTK tartalékgárdájával egyenértékű összeállításokban. Így a mostani újabb, és magasabb lépcsőfok előtt az a legfontosabb kérdés, hogy a legerősebb, az NB I-es bajnokikat játszó labdarúgóikkal állnak-e ki, vagy ezen a meccsen is lesznek olyanok, akik az élvonalban kevesebb alkalommal jutottak eddig szóhoz, most viszont bizonyítási lehetőséget kapnak.

– A Soroksár komolyabb csapat, mint eddigi NB III-as kupaellenfeleink, de mi vagyunk az NB I-esek, és aki keretben, csapatban lesz, annak meg kell birkóznia a feladattal – jelentette ki Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója, aki arra felvetésre, hogy mennyire zavart bele az utazó játékoskeret a kupameccs kezdőcsapatának összeállításába, hogy az NB III-ban szereplő DVTK tartalék múlt hétvégi bajnokija elmaradt, így felelt: – Nem számít, hogy elmaradt a tartalékcsapat meccse, mert akik az MK-mérkőzésen szerepet kapnak, azok nem játszottak volna az NB III-as csapatban.

Megnézte élőben

Bódog Tamást ezután hiába kérdeztük ismét arról, hogy az NB III-ban is szereplő játékosokra is épít-e a Soroksár ellen, vagy a legerősebb csapattal állnak ki, mindössze annyit árult el, hogy Eperjesi, aki az Újpest elleni meccs előtt megsérült, és azért nem játszott múlt szombaton, még nem jött rendbe, rá ezúttal sem számíthat, Vela viszont biztosan szóhoz jut majd, lévén a hétvégi bajnokin, a Mezőkövesd ellen sárga lapos eltiltása miatt nem játszhat.

Az ellenfélről, a Soroksár feltérképezéséről Bódog Tamás a következőket mondta:

– Megnéztem őket élőben két hete, és a stábunkból múlt hétvégén is volt, aki látta a bajnoki mérkőzésüket. Ugyanolyan elemzés készült róluk, mintha NB I-es meccset játszanánk, abszolút komolyan vesszük a Soroksár csapatát. Tudjuk azt is, hogy ellenfelünk milyen szériában van, hogy eredménytelen időszakot élnek meg, és azt is, hogy a keretükben több, nagy csatát látott, neves játékos is van. De nem véletlenül nem játszanak az NB I-ben, valószínűleg azért, mert már nincs meg bennük az a dinamika, ami évekkel ezelőtt jellemezte őket. Ettől függetlenül veszélyes csapatnak számítanak, mert a sok NB II-es bajnoki között nekik a kupa jó alkalom arra, hogy megmutassák magukat. A pontrúgásaikra fel kell készülnünk, és oda kell figyelnünk Gyepesre, aki már 7 gólnál tart, de az osztálykülönbségnek ki kell jönnie. Ha sikerül jó tempót diktálnunk, akkor jó esélyünk van a továbblépésre.

Arra a felvetésünkre, hogy négy NB I-es gárda, a Vasas, a Mezőkövesd, a Ferencváros és a Haladás korábbi kupabúcsúja után nagy lehetőséghez jutott a még versenyben lévő nyolc élvonalbeli együttes, köztük a DVTK is, így válaszolt Bódog Tamás:

– A kupa egy lehetőség, a legrövidebb út arra, hogy valamit elérjen valaki. Én elsősorban azért jöttem Diósgyőrbe, hogy vezetőedző legyek, de az edzőségben valamit szeretnék is elérni. Viszont vannak rövidtávú célok is, mint például a Soroksár elleni továbbjutás kiharcolása. Ellenfelünkhöz hasonlóan mi sem vagyunk jó szériában, éppen ezért olyan töltettel kell játszanunk, hogy pozitív élmények érjenek minket. A játékosokon érzem, hogy tovább akarnak jutni, hogy akarják a sikert, és ez jó előjel.

– Berecz Csaba –

A tények

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Nagy T., Karan, Tamás M., Forgács – Busai – Vela, Nono Villar, Ugrai – Bacsa, Ioannidis.

