MK országos főtábla: a nyitónapon FTC és DVTK meccs

A megyei labdarúgó szövetségek által szervezett regionális csatározások, az első 5 forduló után, kedden már országos szinten zajlanak a küzdelmek a 2017/18-as Magyar Kupa sorozatban. Ugyanis a megyei selejtezőkből továbbjutott 55 csapathoz – akik a hat megyei II. osztályú gárda kivételével, mind a megyei I. osztályokban szerepelnek – ebben a körben csatlakozik 73 NB-s együttes (12 első-, 20 másod-, és 41 harmadosztályú gárda – az NB III-asok közül heten azért nem, mert valamelyik felsőbb osztályú gárdának a fiókcsapatai, és egy sportszervezet csak egy csapatot indíthat a sorozatban). A sorsolásnál még volt némi ,,irányítás”, osztályba sorolás alapján, ugyanis a kiírás szerint ebben a körben NB I-es és NB II-es gárdák nem kerülhettek egymással szembe. Viszont területi elvek nem voltak, így fordulhat elő, hogy egy megyei I. osztályú csapatnak, az amatőr, munka mellett sportoló labdarúgóival, több száz kilométeres utat kell megtennie, hogy egy másik megyei I. osztályú csapatnál vendégeskedjen, jellemezően munkaidőben, ugyanis a meccsek zöme 15.00-kor kezdődik (vagyis egy ilyen túrához a vendégcsapat játékosainak minimum 1, de inkább 2 nap szabadságot kell kivenniük, ha van munkahelyük).

De mivel a sportsikereket beárazta a Magyar Kupa kiírója, a Magyar Labdarúgó Szövetség, így a sportszervezeteknek nem ráfizetéses részt venniük a sorozatban. 300 millió forintot osztanak szét a csapatok között, aminek a forrását a televíziós bevételek, valamint a Szerencsejáték Zrt.-től érkező támogatás jelenti. A klubokhoz eljuttatott tájékoztató szerint a mostani, 6. fordulóba bejutással már 1 millió forintot kasszírozott minden csapat, és most is minden meccsen 500 000 forintot osztanak szét (100 ezer jár a továbbjutásért, ha ezt egy csapat a rendes játékidőben éri el, akkor pluszban 400 ezret kap, viszont ha a döntetlen lesz két félidő után, akkor egyik és másik fél is 200-200 ezerrel gazdagszik, és kettejük közül annak jár 100 ezer, aki továbbjut).

A továbbjutás ebben a körben egy meccsel dől el, ha a rendes játékidőben nem születik döntés, akkor 2×15 perc hosszabbítás következik, ha ez sem hoz döntést, akkor 11-es rúgások következnek. A mostani tét a 64 közé jutás, és még további két fordulóban, az idén lejátszandó csaták során, egy meccs dönt a továbblépésről, és ezekben a körökben NB I-es gárdák még nem kerülhetnek egymással szembe a sorsoláskor. A 9. fordulótól már igen, és ekkortól, vagyis a nyolcaddöntőktől egészen az elődöntőig, oda-visszavágós párharcokat rendeznek. A finálé viszont ez alkalommal is egy meccses lesz, és, ahogy a versenykiírásban is szerepel, ezt ez alkalommal is a Ferencvárosi TC népligeti stadionjában rendezik meg. Csakúgy, mint az előző három évben, amelynek fő érdekessége, hogy mindháromszor az FTC nyerte a kupát, hazai pályán (2015-ben a Videotont verték 4-0-ra, 2016-ban az Újpest ellen 1-0-ra győztek, az idén pedig a Vasast, az 1-1 után 11-esekkel múlták felül 5-4-re). És, hogy meddig tart még a kupadöntő FTC-stadionos rendezése?

A Magyar Labdarúgó Szövetség sajtóosztályától azt a választ kaptuk, hogy annak idején a nemzeti stadion hiányában döntöttek úgy, hogy a Népligetben rendezik a finálékat, és a mostani kiírás előtt is az NB I-es csapatokkal történt egyeztetés után került be a versenykiírásba, hogy zsinórban negyedszer is ugyanez legyen a helyszín. Lapunknak arra a felvetésére, hogy a korábbi évekkel ellentétben most már több alternatív helyszín is szóba jöhetne, amíg a nemzeti stadion el nem készül, hiszen Debrecenben már régóta használatban van az új létesítmény, és hamarosan Szombathelyen, Székesfehérváron és Diósgyőrben is átadásra kerülnek a korszerű stadionok, erre azt a választ kaptuk a szövetségtől, hogy amennyiben a klubok kezdeményezik, van esély arra, hogy elkerüljön az FTC-stadionból a kupadöntő.

A 128 csapatos országos főtáblán 10 borsodi együttes található, közülük ebben a körben hárman játszanak hazai pályán, a Cigánd, a Tállya és az Edelény. Az útra kelők közül a Kazincbarcika, a Mád megúszta a hosszú kirándulást, a Kövesd sem járt túl rosszul, viszont a Putnok és a Diósgyőr tisztes távolságot tesz meg a meccs lejátszásáért. A két leghosszabbat buszozó megyei csapat a Tiszaújváros és Felsőzsolca lesz, előbbinek Baranyába, utóbbinak Zalába kell egyaránt kb. 400-400 kilométert mennie.

A Magyar Kupa 6. fordulójában kedden 15 órától VLS Veszprém otthonában lép pályára a Diósgyőri VTK.

Bódog Tamás, a Diósgyőri VTK szakmai igazgatója: – Az biztos, hogy a meccsszámot tekintve a Magyar Kupában lehet a legkevesebb győzelemmel nemzetközi kupás szereplésért elérni, ez vonzó, és e mellett az is, hogy a kupagyőzelemnek van rangja, ha valaki egy sorozatban a legjobb tud lenni, azt jegyzik. Ez kell, hogy motiváljon bennünket végig ebben a sorozatban, a mostani első meccstől kezdve. Nekünk a Veszprém ellen nem lehet más célunk, mint a továbblépés kiharcolása, ez tulajdonképpen egy kötelező feladat. Nem arról van szó, hogy lebecsülnénk ellenfelünket, tudjuk, hogy nekik ezen a meccsen kevesebb a veszítenivalójuk, és, hogy a hazai pálya is mellettük szól, de nekünk bizonyítanunk kell, hogy nem véletlenül játszunk magasabb osztályban. Ezen a kupamérkőzésen olyanoknak is lehetőséget adok majd erre, akik a bajnokikon eddig kevesebbszer jutottak szóhoz. Megjegyzem: szívesen megyek Veszprémbe, abba a városba, ahol játékosként oly sokszor kellett versenyt futnom Rugovics Vendellel.

6. forduló, a 64 közé jutásért: 2017. szeptember 19-20.

7. forduló, a 32 közé jutásért: 2017. október 25.

8. forduló, a 16 közé jutásért: 2017. november 29.

9. forduló, nyolcaddöntők: 2018. február 14. és február 28.

10. forduló, negyeddöntők: 2018. március 28. és április 4.

11. forduló, elődöntők: 2018. április 25. és május 16.

12. forduló, döntő: 2018. május 30. (FTC stadion)

A labdarúgó Magyar Kupa 6. fordulójának programja:

15.00: VLS Veszprém (NB III) – Diósgyőri VTK (NB I)

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III) – Ferencvárosi TC (NB I)

15.00: Kecskeméti LC (megyei I.) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I)

15.00: Sényő FC (megyei I.) – Kazincbarcikai SC (NB II)

15.00: Cigánd SE (NB III) – Szolnoki MÁV FC (NB II)

15.00: Tállya KSE (NB III) – MTK Budapest (NB II)

15.00: Tatai AC (megyei I.) – Putnok FC (NB III)

15.00: Pécsváradi SSE (megyei I.) – Termálfürdő Tiszaújváros (NB III)

15.00: Edelényi FC (megyei I.) – Szegedi EOL SC (NB III)

15.00: OSE Gellénháza (megye I.) – Felsőzsolca VSE (megye I.)

15.00: Felsőtárkány SC (megyei I.) – Mád FC (megyei I.)

15.00: Karancslapujtő KSE (megyei I.) – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (NB I)

15.00: Debreceni EAC (NB III) – Budafoki MTE (NB II)

15.00: Pécsi MFC (NB III) – Budapest Honvéd (NB I)

15.00: Duna Aszfalt SE (NB III) – Nyíregyháza SFC (NB II)

15.00: Nyíradony VVTK (megyei I.) – Vasas FC (NB I)

15.00: III. Kerületi TVSE (NB III) – Soroksár SC (NB II)

15.00: BKV Előre (NB III) – Kisvárda MG (NB II)

15.00: Sárvár FC (megye I.) – Paksi FC (NB I)

15.00: Kozármisleny FC (NB III) – Gyirmót FC Győr (NB II)

15.00: Rákosszentmihályi AFC (megye I.) – BFC Siófok (NB II)

15.00: Nagyatádi FC (megyei I.) – Vác FC (NB II)

15.00: Öttevény TC (megyei I.) – Újpest FC (NB I)

15.00: Szarvaskend SE (megyei II.) – Swietelsky Haladás (NB I)

15.00: Komárom VSE (megyei I.) – Dorogi FC (NB II)

15.00: Mohácsi TE (megyei I.) – Videoton FC (NB I)

15.00: Úrkút SK (megyei I.) – Ceglédi VSE (NB II)

15.00: Szekszárdi UFC (NB III) – Szeged 2011 GA (NB II)

15.00: Kondorosi TE (megye I.) – Békéscsaba 1912 Előre FC (NB II)

15.00: Csongrád-Kunság A. (megyei I.) – Debreceni VSC (NB I)

15.00: Mórahalom VSE (NB III) – Budaörsi SC (NB II)

15.00: Nyírbátori FC (NB III) – WKW ETO FC Győr (NB II)

15.00: THSE-Szabadkikötő (NB III) – FC Csákvár (NB II)

15.00: Szarvasi FC (megyei I.) – Mosonmagyaróvári TE (NB II)

15.00: Nagyhalászi SE (megyei I.) – Iváncsa KSE (NB III)

15.00: KT Csács SE (megyei I.) – Pilisi LK (megyei I.)

15.00: Jászárokszállási VSE (megyei I.) – Nagyecsed RSE (megyei I.)

15.00: UFC Nagykanizsa (megyei I.) – Törökszentmiklósi FC (megyei I.)

15.00: Maklár SE (megyei I.) – Rákosmente KSK (NB III)

15.00: Szabadszállási SE (megyei II.) – Dunaújváros-PASE (NB III)

15.00: Füzesgyarmati SK (NB III) – Makói FC (NB III)

15.00: Gyöngyösi AK (NB III) – Pénzügyőr SE (NB III)

15.00: Szentlőrinc SE ((NB III) – Csepel FC (NB III)

15.00: GYTSZ SE Lajoskomárom (megyei I.) – Andráshida SC (NB III)

15.00: Csetény SE (megyei I.) – Ercsi KSE (megyei I.)

15.00: Jánoshalmi FC (megyei I.) – Gödöllői SK (megyei I.)

15.00: Bátaszék SE (megyei I.) – Tolna VFC (megyei I.)

15.00: Budakalászi MSE (megyei II.) – Salgótarjáni TC (NB III)

15.00: Salgótarjáni BTC (megye I.) – PSE Vasszécseny (megyei I.)

15.00: Balatonlellei SE (megyei I.) – Vecsési FC (NB III)

15.00: Bácsa FC SE (megyei I.) – Pápai FC (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III) – Csornai SE (NB III)

15.00: Ibrány SE (megyei II.) – Jászberényi FC (NB III)

15.00: Ásotthalomi TE (megyei I.) – Hódmezővásárhelyi FC (NB III)

15.00: DTA Törteli KSE (megyei II.) – Algyő SK (megye I.)

15.00: Eger SE (megyei I.) – Testvériség SE (megyei I.)

15.00: Erzsébetvárosi SMTK (NB III) – Monori SE (NB III)

15.00: Balatonfüredi FC (megyei I.) – Pestszentimrei SK (megyei I.)

15.00: Sárrétudvari KSE (megyei I.) – Balassagyarmati VSE (NB III)

17.00: Gárdonyi VSC (megyei I.) – Zalaegerszegi TE FC (NB II)

17.00: HT Ménfőcsanak (megyei I.) – FC Dabas (NB III)

17.30: FC Ajka (NB III) – Érdi VSE (NB III)

19.00: Tatabányai FCE (megyei II.) – Soproni VSE (NB II)

20.00: Kaposvári RFC (NB III) – Puskás AFC (NB I)

